Абсолютно пропагандистский тезис, – политолог объяснил статью NYT о "нереальной" победе Украины
Редакция The New York Times опубликовала статью, где заявила, что американцы в скором времени могут устать от Украины. Журналисты считают, что Владимир Путин не отступит и намекают, что украинским властям нужно будет идти на компромиссы.
Политолог Олег Саакян в эфире 24 канала рассказал, что российские деньги таки оказывают определенное влияние на Западе.
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"Когда появляется трещина, то десять бегут за российские деньги вливать туда кипяток, а другие замораживают. Однако если бы все решали российские деньги, то мир скормил бы нас в первые дни войны, но их подкупила наша искренность и победа", – сказал Саакян.
Не выдерживает никакой критики
The New York Times считает, что победа Украины не является реалистичной целью. Они заявили, что Россия остается сильной, а Путин вложил много личного престижа, чтобы отступить.
Не стоит воспринимать всерьез эту статью. Это конкуренция влияний, о которых заявили. Этот тезис не выдерживает никакой критики. Это абсолютно пропагандистский тезис. Хочется спросить этих журналистов: "А что если вы ошибаетесь?" Вся логика статьи сыпется,
– рассказал Саакян.
Он считает, что именно для этого тезиса редакция и опубликовала статью. Все остальное – это только объяснение и оправдание.
Тревожный звонок
Саакян подчеркнул, что США предоставили Украине ленд-лиз и это вещь, которую просто так не заберут. Это институционная база, горизонт которой планируется до конца 2023 года.
Политолог отметил, что выход статьи совпал с заявлениями ООН и итальянских властей, которые хотят сохранить лицо Путина. По словам Саакяна, статья четко ложится в логику того, что Россия и отдельные субъекты на Западе пытаются расшатать повестку дня.
"Это для нас тревожный звонок с точки зрения нарастания усталости на Западе, которое будет происходить. Это потребует определенных действий со стороны Украины уже сейчас, чтобы держать внимание", - сказал политолог.