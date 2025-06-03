Абсолютно сознательный, зверский удар по гражданским – Зеленский об атаке на Сумы

Россияне ударили по Сумам утром 3 мая из РСЗО. Президент сообщил, что один снаряд не разорвался. Он пробил стену комнаты одной из квартир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

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Что написал Зеленский об ударе по Сумам 3 июня

По меньшей мере один снаряд РСЗО в Сумах не разорвался – и пробил стену комнаты обычной квартиры на 9 этаже. По словам президента, это все, что надо знать о российском "желании" закончить войну.

Россияне зверски ударили по Сумам. Прямо по городу, по обычным улицам – из реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас продолжается спасательная операция. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим.

Зеленский подчеркнул: "Без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто имеет силу, Путин не согласится даже на прекращение огня". Ведь Россия бьет по городам и селам Украины каждый день.

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"Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь защите жизни украинцев", – написал гарант.

В Минздраве информируют о трех погибших в Сумах. Пострадал 21 человек, из них трое – дети. Двое раненых взрослых и двое детей в тяжелом состоянии. Работают 10 бригад экстренной медицинской помощи.

4 июня в Сумской городской территориальной общине объявили день траура.