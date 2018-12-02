Абсолютно дебильная идея Кремля создать "Новороссию" полностью провалилась, – эксперт

Россия не смогла поднять все украинские области на бунт, чтобы создать ряд подконтрольных Кремлю псевдореспублик. И хоть идея с "Новороссией" и оказалась провальной, "русскава мира" остерегаться нужно.

Об этом заявил военный эксперт, волонтер и ветеран войны на Донбассе Мирослав Гай, пишет "Главред".

Читайте также: Какие последствия для Европы будет иметь агрессия Кремля в Украине: громкие предостережения со стороны Порошенко

"Я думаю, что идея "Новороссии" провалилась. Эта абсолютно дебильная идея – создать в Украине разные "народные республики" — полностью провалилась. Я думаю, что Москва будет понемногу отказываться от этой идеи", — сказал Гай.

Тем не менее, по его словам, Россия не оставит попыток устроить свою диктатуру в Украине, прикрываясь пропагандистскими лозунгами вроде "защитим "русский мир, язык, человека, веру" и тому подобное.

Что надо знать о Путине: смотрите видео

Об агрессии путинской России против Украины В 2014 году путинская Россия оккупировала Крым и развязала страшную войну на территории украинского Донбасса. С тех пор РФ постоянно попадает под санкции других стран. Это крайне негативно влияет на экономику страны, которая постепенно становится изгоем на мировой политической арене.



Пока на востоке Украины продолжается война, президент России начал военную интервенцию в Сирию (2015 год). В этом же году стало известно о смерти главного политического оппонента Путина – лидера российской оппозиции Бориса Немцова, тело которого нашли 27 февраля на Большом Москворецком мосту вблизи Кремля. Большинство аналитиков уверены, что приказ киллерам об убийстве Немцова отдал Путин.



Однако тяжелая экономическая и политическая ситуация в России и агрессивное поведение Кремля на международной арене не остановили россиян от голосования за своего "старого-нового" лидера. Так, в 2018 Путин в четвертый раз одержал победу на выборах президента. На этот раз его якобы поддержали более 76% избирателей.