Абсолютно дебільна ідея Кремля створити "Новоросію" повністю провалилася, – експерт

Росія не змогла підняти всі українські області на бунт, аби створити низку підконтрольних Кремлю псевдореспублік. Та хоч ідея з "Новоросією" і виявилась провальною, "рузкава міра" остерігатись треба.

Про це заявив військовий експерт, волонтер і ветеран війни на Донбасі Мирослав Гай, пише "Главред".

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"Я думаю, що ідея "Новоросії" провалилася. Ця абсолютно дебільна ідея — створити в Україні різні "народні республіки" — повністю провалилася. Я думаю, що Москва буде потроху відмовлятися від цієї ідеї", — сказав Гай.

Менше з тим, за його словами, Росія не полишатиме спроб влаштувати свою диктатуру в Україні, прикриваючись пропагандистськими гаслами, на кшталт "захистимо "рузькій мір, мову, людину, віру" тощо.

Що треба знати про Путіна: дивіться відео

Про агресію путінської Росії проти України У 2014 році путінська Росія окупувала Крим та розпочала жахливу війну на території українського Донбасу. Відтоді РФ постійно потрапляє під санкції інших країн. Це вкрай негативно впливає на економіку країни, яка поступово стає вигнанцем на світовій політичній арені.



Поки на сході України продовжується війна, президент Росії розпочав військову інтервенцію і в Сирію (2015 рік). Цього ж року стало відомо про смерть головного політичного опонента Путіна – лідера російської опозиції Бориса Нємцова, тіло якого знайшли 27 лютого на Великому Москворецькому мосту поблизу Кремля. Більшість аналітиків упевнені, що наказ кілерам про вбивство Нємцова віддав Путін.



Однак важка економічна та політична ситуація в Росії та агресивна поведінка Кремля на міжнародній арені не зупинила росіян голосувати за свого "старого-нового" лідера. Так, у 2018 Путін вчетверте отримав перемогу на виборах президента. Цього разу його начебто підтримали понад 76% виборців.