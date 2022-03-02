Абсолютное большинство украинцев, думая о ситуации в Украине, чувствуют надежду

Украинцы как никогда сплотились после нападения России и всей страной отражают коварную атаку врага. Думая о ситуации в стране, украинцы чувствуют надежду.

Вера в победу преобладает во всех регионах страны

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 1 марта, согласно которому 90%, думая о ситуации в стране, испытывают надежду.

Внимание 98% украинцев поддерживают ВСУ, а 95% – Зеленского

Сообщается, что только 5% испытывают разочарование. Количество испытывающих надежду возросло втрое, если сравнивать с довоенными временами.

"Практически во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды", – говорится в сообщении.

88% опрошенных верят в то, что Украина отразит агрессивное нападение России на территориальную целостность нашего государства.

Попытки врага дестабилизировать и посеять панику терпят неудачи. По данным социологов, почти каждый день показатель веры в то, что Украина отразит атаку – растет.

Только 10% сегодня не имеют такой уверенности.

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