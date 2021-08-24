Абсолютное место силы: на Хортице исполнили казацкую версию украинского гимна – мощное видео

Актеры Национального академического драматического театра имени Ивана Франко ко Дню Независимости исполнили казацкий вариант Государственного Гимна Украины.

Куратор культурных проектов Вероника Селега сообщила, что локацией для съемок выбрали легендарный остров Хортица. Ведь именно это место украинской силы идеально подходит для исполнения казацкого гимна.

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За основу мы взяли гимн Украины, с версией которого знакомы не все. В Википедии по запросу "Ще не вмерла Україна" вы увидите необычный вариант гимна в исполнении ансамбля аутентичного украинского пения "Божичи", там есть и слова, и аудиозапись. Часто его называют казацкой версией,

– отметила она.

"В этом гимне именно мелодия создает особое настроение во время прослушивания. Очень энергичная и животворная. Чем больше мы будем генерировать украинский контент, тем больше мы будем усиливать украинскую культуру, и тем сильнее мы будем", – продолжила Вероника Селега.

Хортица – настоящее место силы

Главная хормейстер театра имени Ивана Франко Сусанна Карпенко рассказала, что съемки клипа на Хортице проходили под открытым небом всего один день.

По ее мнению, это еще одно подтверждение, что большой остров посередине Днепра является настоящим местом силы.

"Я впервые попала на остров Хортица. Мистическое место, абсолютное место силы! Все сложилось так, как не бывает. Я это видела лично и видела по актерам. Они набрались вдохновения, энергии, силы и ходили счастливыми", – отметила театральная музыкальная режиссер.

Мы сразу заметили, что мелодия очень интересная и необычная. Начинаешь петь и чувствуешь мощный столб энергии. В этой песне заложено больше, чем мы слышим,

– добавила Сусанна Карпенко

Авторы надеются, что украинцы положительно откликнутся относительно этого подарка на День Независимости и призывают пользоваться уникальным музыкальным наследием без ограничений.

На Хортице исполнили казацкую версию украинского гимна: смотрите видео