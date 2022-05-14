Абсолютный провал для России, – Пионтковский объяснил, почему Швеция и Финляндия захотели в НАТО

После начала полномасштабной войны России против Украины, Швеция и Финляндия захотели вступить в НАТО. Такое развитие событий является абсолютным провалом для внутренней политики Владимира Путина.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"России казалось, что она запугивает страны Запада своим ядерным шантажом. Вот она и получила ответ – еще 2 страны у НАТО. Это абсолютный провал внутренней политики Путина", – отметил публицист.

Почему Финляндия и Швеция захотели в НАТО

По словам Пионтковского, на этот вопрос хорошо ответил президент Финляндии Саули Нийнисте. По его словам, страна окончательно приняла решение о вступлении в НАТО, когда Путин сказал, что они не имеют права этого делать.

Они помнят 1939 год, когда были один на один с еще одним диктатором – Иосифом Сталиным. То есть, это очень достойные мотивы вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Это колоссальный удар по всей пуинской философии,

– рассказал публицист.

Советский Союз в ноябре 1939 года напал на Финляндию, пытаясь сдвинуть границу от Ленинграда и создать в стране марионеточное просоветское правительство. Однако военная кампания в Финляндии стала позорной для Красной армии.

Еще одна причина желания Швеции и Финлядии присоединиться к Альянсу – солидарность этих государств с сопротивлением Украины в полномасштабной войне с Россией. Как добавил Пионтковский, у этих людей есть чувство достоинства.

Вступление Швеции и Финляндии в Альянс: что известно

После разрешения полномасштабной войны России против Украины, Швеция и Финляндия, которые были нейтральными, захотели вступить в НАТО.

Россия уже выступила против членства этих стран в Альянсе. Она официально пригрозила финнам и шведам. Кроме России, против членства Швеции и Финляндии в НАТО выступил президент Хорватии Зоран Миланович.

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Альянсе. Соответствующую заявку страна подаст уже в ближайшее время.

Саули Нийнисте 14 мая поговорил с Путиным. Он сообщил, что вскоре страна подаст заявку на поступление.

В НАТО заявили, что смогут быстро принять страны в свой состав. Также там готовы принять временные меры, пока Швеция и Финляндия не станут официальными членами Альянса.

Пионтковский объяснил, почему Швеция и Финляндия захотели в НАТО: смотрите видео