Абсолютный провал для России, – Пионтковский объяснил, почему Швеция и Финляндия захотели в НАТО
После начала полномасштабной войны России против Украины, Швеция и Финляндия захотели вступить в НАТО. Такое развитие событий является абсолютным провалом для внутренней политики Владимира Путина.
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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"России казалось, что она запугивает страны Запада своим ядерным шантажом. Вот она и получила ответ – еще 2 страны у НАТО. Это абсолютный провал внутренней политики Путина", – отметил публицист.
Почему Финляндия и Швеция захотели в НАТО
По словам Пионтковского, на этот вопрос хорошо ответил президент Финляндии Саули Нийнисте. По его словам, страна окончательно приняла решение о вступлении в НАТО, когда Путин сказал, что они не имеют права этого делать.
Они помнят 1939 год, когда были один на один с еще одним диктатором – Иосифом Сталиным. То есть, это очень достойные мотивы вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Это колоссальный удар по всей пуинской философии,
– рассказал публицист.
Еще одна причина желания Швеции и Финлядии присоединиться к Альянсу – солидарность этих государств с сопротивлением Украины в полномасштабной войне с Россией. Как добавил Пионтковский, у этих людей есть чувство достоинства.
Вступление Швеции и Финляндии в Альянс: что известно
- После разрешения полномасштабной войны России против Украины, Швеция и Финляндия, которые были нейтральными, захотели вступить в НАТО.
- Россия уже выступила против членства этих стран в Альянсе. Она официально пригрозила финнам и шведам. Кроме России, против членства Швеции и Финляндии в НАТО выступил президент Хорватии Зоран Миланович.
- Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Альянсе. Соответствующую заявку страна подаст уже в ближайшее время.
- Саули Нийнисте 14 мая поговорил с Путиным. Он сообщил, что вскоре страна подаст заявку на поступление.
- В НАТО заявили, что смогут быстро принять страны в свой состав. Также там готовы принять временные меры, пока Швеция и Финляндия не станут официальными членами Альянса.
Пионтковский объяснил, почему Швеция и Финляндия захотели в НАТО: смотрите видео