Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

До теми Президент Фінляндії зідзвонився з Путіним і заявив про плани вступу до НАТО

"Росії здавалося, що вона залякує країни Заходу своїм ядерним шантажем. От вона й отримала відповідь – ще 2 країни у НАТО. Це абсолютний провал внутрішньої політики Путіна", – зазначив публіцист.

Чому Фінляндія і Швеція захотіли у НАТО

Як зазначив Піонтковський, на це запитання добре відповів президент Фінляндії Саулі Нійністе. За його словами, країна остаточно ухвалила рішення про вступ до НАТО тоді, коли Путін сказав, що вони не мають права цього робити.

Вони пам'ятають 1939 рік, коли були сам на сам зі ще одним диктатором – Йосипом Сталіним. Тобто це дуже гідні мотиви вступу Фінляндії та Швеції у НАТО. Це колосальний удар по всій пуінській філософії,

– розповів публіцист.

Довідка. Радянський Союз у листопаді 1939 року напав на Фінляндію, намагаючись посунути кордон від Ленінграда та створити у країні маріонетковий прорадянський уряд. Проте військова кампанія у Фінляндії стала ганебною для Червоної армії.

Ще одна причина бажання Швеції та Фінлядії приєднатися до Альянсу – солідарність цих держав зі спротивом України у повномасштабній війні з Росією. Як додав Піонтковський, у цих людей є почуття гідності.

Вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу: що відомо

Після розв'язання повномасштабної війни Росії проти України, Швеція та Фінляндія, які були нейтральними, захотіли вступити до НАТО.

Росія вже виступила проти членства цих країн в Альянсі. Вона офіційно пригрозили фінам та шведам. Окрім Росії, проти членства Швеції та Фінляндії в НАТО виступив президент Хорватії Зоран Міланович.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністерка Санна Марін підтримали членство країни в Альянсі. Відповідну заявку країна подасть вже найближчим часом.

Саулі Нійністе 14 травня поговорив з Путіним. Він повідомив, що невдовзі країна подасть заявку на вступ.

У НАТО заявили, що зможуть швидко прийняти країни до свого складу. Також там готові вжити тимчасових заходів, поки Швеція та Фінляндія не стануть офіційними членами Альянсу.

Піонтковський пояснив, чому Швеція і Фінляндія захотіли у НАТО: дивіться відео