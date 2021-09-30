Абсурдные требования: МИД России о выходе миссии ОБСЕ с границы

Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом. В Кремле назвали это "нецелесообразным".

Российская сторона заявила, что миссия ОБСЕ использовалась для выдвижения "абсурдных требований".

Важно Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

30 сентября группа наблюдателей ОБСЕ официально завершает работу на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе. В российском МИД сказали, что ее размещение было "жестом доброй воли", который за 7 лет "не встретил должного понимания и отклика" у киевских властей и западных партнеров.

Более того, само присутствие наблюдателей ОБСЕ использовалось рядом государств как повод для разжигания конфронтации, выдвижение в наш адрес все более агрессивных и абсурдных требований. В этих условиях продлевать мандат группы было нецелесообразным,

– говорится в заявлении.

Также в МИД подчеркнули, что миссию развернули еще до минских соглашений, поэтому она не упоминается ни в них, ни в документах Трехсторонней контактной группы.

Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине

ОБСЕ на этих блок-постах выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года согласно решению, принятому на основе консенсуса всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

Миссия постоянно мониторит ситуацию и передвижение через границу на официальных российских КПП и сообщает об этом в своих отчетах. СММ состоит из 22 человек.



Еще в начале сентября в России отказались продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом. Зато Украина продлила сотрудничество с ОБСЕ до 31 марта 2022 года.