Ад XXI века, – Подоляк о зверствах оккупантов на Киевщине

Российские оккупанты безжалостно и цинично убили мирное население в Киевской области. На зверские преступления захватчиков обязательно должно отреагировать международное сообщество.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что международные партнеры должны остановить последующие убийства мирных людей.

Важно Правительство Великобритании ошеломлено зверствами в Буче и других городах Украины

Для этого нужно всего два шага

По его словам, следует усиливать санкции против оккупантов. В частности, закрыть международные порты для российских кораблей и ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. Это поможет остановить убийства, так как у Кремля не будет достаточных ресурсов, чтобы вести войну.

Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас!

– написал Михаил Подоляк.

Напомним, в части Киевской области, где раньше находились оккупанты, был настоящий ад. Они просто кроваво убивали гражданских, у которых не было оружия. Людей находили прямо посреди дороги со связанными руками. На это больно смотреть.