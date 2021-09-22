Осмаев обратился к Зеленскому в контексте нападения на его помощника Сергея Шефира. Президент уже заявил, что берет ситуацию под личный контроль.

Важно Ответ будет сильным, – Зеленский отреагировал на покушение на своего помощника Шефира

"Преступники верят в безнаказанность"

Взамен Осмаев призвал обратить внимание не только на нападение на первого помощника президента, а и в целом на резонансные убийства, которые произошли в последнее время.

В частности речь идет о его собственном деле: убийстве его жены Амины Окуевой. Он напомнил, что исполнителей преступления нашли, однако их отпустили под домашний арест. Такой расклад дел может заверить преступников, подчеркивает Осмаев, в безнаказанности.

Призываю Офис Президента Украины и Президента Украины взять под контроль не только дело о покушении на его помощника, но и предыдущие резонансные покушения и убийства, потому что с судами у нас беда, а безнаказанность ведет к вседозволенности,

– написал Осмаев.

Напомним! В мае 2020 года правоохранители задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который якобы на выполнение задания российских спецслужб планировал убийство Осмаева. Тогда же арестованы были исполнители, по мнению следствия, преступления – Игорь Редькин и Александр Кравченко.

Убийство Амины Окуевой: что известно

Возле поселка Глеваха Киевской области 30 октября 2017 года неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехали добровольцы Амина Окуева и Адам Осмаев.

Амина Окуева погибла на месте, а Адам Осмаев получил ранение. Этот трагический инцидент назвали терактом и заказным убийством.

В январе 2020 года исполнители преступления были задержаны. По информации правоохранителей, подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин России.

С целью совершения умышленного убийства Окуевой и Осмаева, он подыскал на территории Украины киллеров. Последние собственно и расстреляли автомобиль.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Полный текст публикации Адама Осмаева

Сегодня было совершено покушение на первого помощника Президента Украины. Как и меня с Аминой, его машину обстреляли из автомата 7.62. Тогда я был ранен, а Амина погибла, прикрыв собой меня. Исполнителей нашли, их следы ДНК остались на оружие, но суд отпускает их под домашний арест, несмотря на то, что государственный обвинитель обвиняет их в большом количестве заказных убийств граждан Украины.

Также суды тянут с рассмотрением дела обвиняемого в государственной измене и покушении на меня, генерала Шайтанова, против которого правоохранители собрали железные доказательства вины. Поэтому, я не удивлен, что происходят покушения уже на помощника Президента – преступники поверили в свою безнаказанность.

Призываю Офис Президента Украины и Президента Украины взять под контроль не только дело о покушении на его помощника, но и предыдущие резонансные покушения и убийства, потому что с судами у нас беда, а безнаказанность ведет к вседозволенности.