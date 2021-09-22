Осмаєв звернувся до Зеленського у контексті нападу на його помічника Сергія Шефіра. Президент уже заявив, що бере ситуацію на особистий контроль.

Важливо Відповідь буде сильною, – Зеленський відреагував на замах на свого помічника Шефіра

"Злочинці вірять у безкарність"

Натомість Адам Осмаєв закликав звернути увагу не лише на напад на першого помічника президента, а і загалом на резонансні вбивства, що сталися останнім часом.

Зокрема йдеться про його власну справу: замах на його життя і вбивство дружини Аміни Окуєвої. Він нагадав, що виконавців злочину знайшли, однак їх відпустили під домашній арешт. Такий розклад справ може запевнити злочинців, підкреслює Осмаєв, у безкарності.

Закликаю Офіс Президента України і Президента України взяти під контроль не тільки справу про замах на його помічника, а й попередні резонансні замахи і вбивства, тому що з судами у нас біда, а безкарність веде до вседозволеності,

– написав Осмаєв.

Нагадаємо! У травні 2020 року правоохоронці затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який начебто на виконання завдання російських спецслужб планував вбивство Осмаєва. Тоді ж арештовані були виконавці, на думку слідства, злочину – Ігор Редькін та Олександр Кравченко.

Вбивство Аміни Окуєвої: що відомо

Біля селища Глеваха на Київщині 30 жовтня 2017 року невідомі відкрили вогонь по автомобілю, в якому їхали добровольці Аміна Окуєва та Адам Осмаєв.

Аміна Окуєва загинула на місці, а Адам Осмаєв зазнав поранення. Цей трагічний інцидент назвали терактом і замовним вбивством.

У січні 2020 року виконавців злочину було затримано. За інформацією правоохоронців, підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Росії.

З метою вчинення умисного вбивства Окуєвої та Осмаєва, він підшукав на території України кілерів. Останні власне і розстріляли автомобіль.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Київській області.

Повний текст публікації Адама Осмаєва

Сьогодні було вчинено замах на першого помічника Президента України. Як і мене з Аміною, його машину обстріляли з автомата 7.62. Тоді я був поранений, а Аміна загинула, прикривши собою мене. Виконавців знайшли, їхні сліди ДНК залишилися на зброю, але суд відпускає їх під домашній арешт, незважаючи на те, що державний обвинувач звинувачує їх у великій кількості замовних вбивств громадян України.

Також суди тягнуть з розглядом справи обвинуваченого в державній зраді і замаху на мене, генерала Шайтанова, проти якого правоохоронці зібрали залізні докази провини. Тому, я не здивований, що відбуваються замаху вже на помічника Президента, – злочинці повірили в свою безкарність.

Закликаю Офіс Президента України і Президента України взяти під контроль не тільки справу про замах на його помічника, а й попередні резонансні замахи і вбивства, тому що з судами у нас біда, а безкарність веде до вседозволеності.