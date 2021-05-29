Чтобы без паспортов вакцинации ездить в ЕС: правительство хочет изменить адаптивный карантин

Правила адаптивного карантина в Украине могут изменить. Правительство готовится пересмотреть индикаторы зеленой зоны. Их стремятся согласовать с теми, которые действуют в ЕС.
Об этом сообщил глава украинского Минздрава Виктор Ляшко. 29 мая он пообщался с украинскими журналистами.
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Министр пояснил, что согласно действующим постановлениям, зеленую зону разрешено вводить не для отдельных областей, а только для всей страны.
В то же время Евросоюз недавно внес изменения в правила по определению "белых" стран. В отношении их граждан не применяют ограничений въезда.
Именно поэтому, отметил Ляшко, власть хочет внести изменения в правительственное постановление. Ведь так удастся согласовать его индикаторы с теми, которые действуют в ЕС.
Если Украина перейдет в зеленую зону, это означает, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС,
– подчеркнул он.
В новом документе могут выделить перечень стран, привлекательных для туристов из Украины. Сейчас все изменения обсуждают и согласовывают с различными ведомствами.
Карантинное зонирование в Украине: актуальное
По состоянию на 29 мая вся Украина находится в желтой карантинной зоне. При этом, различным критериям зеленой уже соответствуют 8 регионов.Справка. Говорится о Киевской, Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой областях.
Чтобы страна перешла в зеленую зону, нужно, чтобы в по меньшей мере 13 регионах заболеваемость гриппом и ОРВИ составила менее 50% эпидпорога.
Еще одно условие, которое предусматривает ослабление карантина в Украине – чтобы коэффициент выявления случаев инфицирования не преувеличивал 5%.