Про це повідомив очільник українського МОЗ Віктор Ляшко. 29 травня він поспілкувався з журналістами.

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Міністр пояснив, що згідно з чинною постановою, зелену зону дозволено запроваджувати не для окремих областей, а лише для всієї країни.

Водночас Євросоюз нещодавно вніс зміни до правил щодо визначення "білих" країн. Щодо їхніх громадян не застосовують обмежень щодо в'їзду.

Саме тому, відзначив Ляшко, влада хоче внести зміни до урядової постанови. Адже так вдасться узгодити її індикатори з тими, які діють в ЄС.

Якщо Україна перейде в зелену зону, це означатиме, що ми зможемо без паспортів вакцинації в'їжджати до ЄС,

– наголосив він.

У новому документі можуть виокремити перелік країн, привабливих для туристів з України. Наразі усі зміни обговорюють та погоджують з різними відомствами.

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