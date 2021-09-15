Адепты “русского мира” на оккупированных территориях стали что-то подозревать
Источник:фейсбук Александра Коваленко
Россия восстанавливает современную версию сталинского ГУЛАГа. Первыми на тестирование к нему оккупанты планировали отправить несчастных жителей оккупированных Донецка и Луганска, которые когда-то имели опрометчиво довериться так называемом "русском мира".
На днях появилась информация о том, что в МВД России готовы упростить включение жителей "Л/ДНР" в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению проживающих соотечественников на территории России, посредством оформления документов в Ростовской области.
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На такой шаг в РФ идут из-за демографического кризиса в стране и острой нехватки рабочих ресурсов – трудовых мигрантов. Причем дошло до того, что в лучших традициях ГУЛАГ в РФ был запущен пилотный проект, поддержанный ФСИН по более широкому применению осуждённых в качестве рабочей силы вместо дефицитных мигрантов.
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И вот, не прошло и полгода, а считанные сутки, а в так называемой "ЛНР" назвали включение жителей ОРДЛО в программу переселения соотечественников в Россию не выгодным.
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