Выступал на каналах кума Путина: админ телеграм-канала "Джокер" вернулся в Украину, – СМИ

Недавно медиа окончательно "сорвали маску" с администратора телеграмм-канала "Джокер". Им оказался 29-летний "Слуга народа" Роман Кравец, который на момент обнародования данных был в Нидерландах.

Напомним, по данным авторов материала, Кравец живет в роскошной квартире в одном из самых престижных жилых комплексов, передвигается на авто с охраной и регулярно выезжает за границу даже во время войны. Как ему удалось заработать такое потрясающее состояние он, конечно, не объяснил. При этом украинцев Роман Кравец во время полномасштабного вторжения называет "лохами".

Читайте также Владелец телеграм-канала "Джокер" 5 раз выезжал за границу, хотя активно критиковал за это других

Как сообщают источники журналистов-расследователей, Кравец вернулся в Украину и продолжает заниматься своей деятельностью после долгого затишья из-за громкого сюжета "Громадського".

Авторы материала также проанализировали всю деятельность Кравца и обнаружили, что свою карьеру "Джокер" начал строить на пророссийских площадках, где продвигал нарративы, выгодные для Москвы.

Сначала Кравец занимался "пранками" украинских чиновников, которые начал отправлять пророссийскому сайту "Страна", а те публиковали их с пометкой "эксклюзив", даже не сомневаясь в их правдивости. А потом он привлек к делу пророссийского блогера Шария как рекламного агента.

С ноября 2019 года Роман Кравец подключил "тяжелую артиллерию" – заручился поддержкой пророссийского блогера Анатолия Шария, который охотно занялся продвижением канала. И хотя Кравец отрицал сотрудничество с Шарием, тот регулярно распространял его посты на свою "ватную" миллионную аудиторию, что было на руку Кравцу, ведь вся эта аудитория любителей "русского мира" подписывалась на "Джокера",

– пишут в издании.

По словам журналистов, настоящей звездой Роман Кравец был на медиаресурсах предателя Виктора Медведчука, где он лично принимал участие.

"На канале кума Путина за три дня до норманнской встречи неизвестный заявляет, что имеет доступ к частной переписке Офиса президента. Также он без всяких доказательств публикует в прямом эфире переписку с чиновниками, которые тут же комментируют (а значит и легитимизируют) их однопартийцы. Вы представляете, какой простор для злоупотреблений открывает подобный прецедент? И в чьих руках этот инструмент?", – объясняют журналисты.

Кроме этого, по данным СМИ, во время полномасштабного вторжения Кравец почти два месяца находился в Херсоне, в то время оккупированном российскими войсками.

Это вызывает серьезные вопросы относительно его деятельности в этот период. По словам источников, есть вероятность, что Кравец был завербован российскими спецслужбами.