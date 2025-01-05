Энтони Блинкен отметил, что амбиции российского президента Владимира Путина были в том, чтобы стереть Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Путин провалился

Государственный секретарь США также отметил, что лидеру России не удалось реализовать эти амбиции.

Мы остановили это. Путин провалился. Украина стоит,

– подчеркнул он.

Кроме этого, он объяснил, от чего зависит будущее. По его словам, Украина имеет чрезвычайный потенциал не только для выживания, но и для процветания в будущем.

Блинкен считает, что это зависит от решений, которые примет будущая администрация и многие другие страны.

Ранее он подчеркнул, что решение о прекращении войны в Украине должны принимать сами украинцы, и отметил важность длительного прекращения огня для безопасности страны.

Блинкен заявил, что Украина находится на пути к членству в НАТО, и это может стать гарантией безопасности против будущей агрессии России.