В администрации Байдена говорят демократам не голосовать за санкции против "Северного потока-2"

Чиновники из администрации Джо Байдена пытаются убедить демократов не голосовать за санкции против скандального "Северного потока-2". В частности СМИ утверждают, что этим занимается Виктория Нуланд.

Голосование должно состояться в Конгрессе уже 14 января. Журналист Эндрю Десидерио отметил, что позиция Байдена для некоторых демократов звучит убедительно. Речь идет о том, что единство с Германией и другими союзниками является приоритетом.

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По данным СМИ, Нуланд и Амос Хохштейн провели брифинг для группы сенаторов-демократов. Там изложили позицию администрации Байдена относительно законопроекта Теда Круза о санкциях.

Требуется 60 голосов. Администрация пытается удержать демократов от этого,

– говорится в сообщении.

Официальная позиция Госдепа США

Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс сообщил: в Белом доме убеждены, что санкции против российского газопровода "Северный поток-2" не будут иметь необходимых последствий.

Штаты до сих пор считают этот проект "вредным". В то же время, по словам Прайса, введение санкций "не является настоящей попыткой противостоять дальнейшей агрессии России или защитить Украину".

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