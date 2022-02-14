Администрация Байдена хочет вывезти весь персонал из Киева за 24 – 48 часов, – СМИ

В СМИ появилась информация, что США готовятся эвакуировать весь персонал своего посольства из Киева. Более того, планируют это сделать срочно: в течение всего суток-двух.

Что касается эвакуации персонала посольства, то американский телеканал, как это традиционно бывает в вопросах, касающихся Украины, получил информацию из своих анонимных источников.

К слову СМИ сообщили, что глава делегации ЕС в Украине срочно покинул Киев

Эвакуация дипломатов

Несколько дипломатических источников сообщили CBS News, что администрация Байдена готовится вывезти весь американский персонал из Киева в течение следующих 24 – 48 часов,

– заявил телеканал после телефонного разговора Байдена и Зеленского.

В то же время неизвестно, куда именно будут эвакуировать персонал – за пределы Украины или дальше на запад страны, например, во Львов, как это сделала Германия со своим консульством в Днепре.

Срочная эвакуация граждан

В ночь на 11 февраля (по киевскому времени) президент Джо Байден призвал граждан США срочно выезжать из Украины. Указывая на возможность нападения России, он заявил, что все "скоро может выйти за пределы здравого смысла".

Вслед за США целый ряд государств повторил схожий призыв и к своим гражданам. Детальнее о них читайте в нашем материале.

Важно: Спикер посольства США объяснил возможную эвакуацию – смотрите видео