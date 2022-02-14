Администрация Байдена хочет вывезти весь персонал из Киева за 24 – 48 часов, – СМИ

14 февраля 2022 , 03:47
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Источник:

CBS

В СМИ появилась информация, что США готовятся эвакуировать весь персонал своего посольства из Киева. Более того, планируют это сделать срочно: в течение всего суток-двух.

Что касается эвакуации персонала посольства, то американский телеканал, как это традиционно бывает в вопросах, касающихся Украины, получил информацию из своих анонимных источников.

К слову СМИ сообщили, что глава делегации ЕС в Украине срочно покинул Киев

Эвакуация дипломатов

Несколько дипломатических источников сообщили CBS News, что администрация Байдена готовится вывезти весь американский персонал из Киева в течение следующих 24 – 48 часов,
– заявил телеканал после телефонного разговора Байдена и Зеленского.

В то же время неизвестно, куда именно будут эвакуировать персонал – за пределы Украины или дальше на запад страны, например, во Львов, как это сделала Германия со своим консульством в Днепре.

Срочная эвакуация граждан

Важно: Спикер посольства США объяснил возможную эвакуацию – смотрите видео

 

Автор: Василь Денисюк