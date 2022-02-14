Щодо евакуації персоналу посольства американський телеканал, як це традиційно буває в питаннях, що стосуються України, отримав інформацію зі своїх анонімних джерел.

До слова ЗМІ повідомили, що глава делегації ЄС в Україні терміново залишив Київ

Евакуація дипломатів

Декілька дипломатичних джерел повідомили CBS News, що адміністрація Байдена готується вивезти весь американський персонал з Києва протягом наступних 24 – 48 годин,

– заявив телеканал після телефонної розмови Байдена й Зеленського.

Водночас наразі невідомо, куди саме евакуйовуватимуть персонал – за межі України чи далі на захід країни, наприклад, у Львів, як це зробила Німеччина зі своїм консульством у Дніпрі.

Термінова евакуація громадян

У ніч проти 11 лютого (за київським часом) президент Джо Байден закликав громадян США терміново виїжджати з України. Вказуючи на можливість нападу Росії він заявив, що все "швидко може вийти за межі здорового глузду".

Слідом за США ціла низка держав повторила схожий заклик і до своїх громадян. Детальніше про них читайте в нашому матеріалі.

Важливо: Речник посольства США пояснив можливу евакуацію – дивіться відео