По данным СМИ, чиновники из администрации лично звонили в офисы сенаторов-демократов. В ходе разговора их призвали отменить поправку, которая обязывала Белый дом ввести санкции. Речь идет об ограничениях для всех компаний, причастных к "Северному потоку-2".

Заметьте В коалиционном соглашении немецкого правительства не упомянули о "Северном потоке-2"

Пока российские войска сосредотачиваются на границе с Украиной, администрация Байдена тихо лоббирует союзников-демократов на Капитолийском холме, чтобы они отменили (поправку – 24 канал) с санкциями в отношении "Северного потока-2",

– говорится в сообщении.

Если это произойдет, Байден потеряет одну из привилегий исполнительной власти. Речь идет о выводе из-под санкций юридических и физических лиц по своему усмотрению.

Реакция республиканцев

Такие действия администрации Байдена вызвали гнев у республиканцев. В частности, конгрессмен Майк Роджерс назвал такое решение "катастрофическим". Им администрация Байдена пытается подорвать безопасность союзников США в Европе.

По словам Роджерса, администрация президента сейчас использует тактику закулисного давления.

Заявление Госдепа США

Спикер Государственного департамента Нед Прайс заявил, что США будут продолжать вводить санкции против России.

В частности, Штаты 23 ноября ввели санкции против "Северного потока-2". В частности, под ограничения попали:

компания Transadria Ltd, которая базируется на Кипре;

корабль Marlin, ходящий под флагом России.

Заметьте! США в целом согласовали пакет санкций против 8 человек и 17 судов.