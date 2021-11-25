За даними ЗМІ, високопосадовці з адміністрації особисто телефонували в офіси сенаторів-демократів. У ході розмови їх закликали скасувати поправку, яка зобов'язувала Білий дім ввести санкції. Мовиться про обмеження для усіх компаній, причетних до "Північного потоку-2".

Зауважте У коаліційній угоді німецького уряду не згадали про "Північний потік-2"

Поки російські війська зосереджуються на кордоні з Україною, адміністрація Байдена тихо лобіює союзників-демократів на Капітолійському пагорбі, щоби вони скасували (поправку – 24 канал) із санкціями щодо "Північного потоку-2",

– мовиться у повідомленні.

Якщо це станеться, Байден втратить один з привілеїв виконавчої влади. Мовиться про виведення з-під санкцій юридичних та фізичних осіб на свій розсуд.

Реакція республіканців

Такі дії адміністрації Байдена викликали гнів у республіканців. Зокрема, конгресмен Майк Роджерс назвав таке рішення "катастрофічним". Ним адміністрація Байдена намагається підірвати безпеку союзників США у Європі.

За словами Роджерса, адміністрація президента наразі використовує тактику залаштункового тиску.

Заява Держдепу США

Речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що США продовжуватимуть запроваджувати санкції проти Росії.

Зокрема, Штати 23 листопада ввели санкції проти "Північного потоку-2". Зокрема, під обмеження попали:

компанія Transadria Ltd, яка базується на Кіпрі;

корабель Marlin, що ходить під прапором Росії.

Зауважте! США загалом погодили пакет санкцій проти 8 осіб та 17 суден.