Администрация Байдена надеется, что санкциями улучшат позицию Украины на переговорах

Джейк Салливан заявил, что Россия поменяла свое поведение в войне. Оккупанты отступают, в частности, на Севере.

Советник президента США по национальной безопасности Салливан подчеркнул, что решающим фактором для этого стало то, что россияне потерпели поражение на поле боя. Кроме того, российская экономика уже ощущает санкции.

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Салливан отметил, что российские власти уже были вынуждены это признать.

Также целью санкций является ослабить российскую военную машину. В то же время на это нужно время. Салливан подчеркнул, что давление на Россию продолжится.

Советник президента США по национальной безопасности выразил надежду, что санкциями удастся улучшить позицию Украины на переговорах.

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