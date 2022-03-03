Администрация Байдена просит выделить 32,5 миллиарда долларов в поддержку Украины

Весь цивилизованный мир осуждает циничное вторжение России в Украину. В частности, партнеры выделяют деньги в поддержку нашей страны. Администрация Байдена просит Конгресс США выделить еще 32,5 миллиарда для украинцев и на борьбу с коронавирусом в Соединенных Штатах.

Это решение должно быть согласовано до 11 марта. Администрация Байдена надеется, что 10 миллиардов долларов помогут преодолеть кризис в Украине, которая столкнулась с наступлением России.

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Украине просят выделить 10 миллиардов долларов

Администрация президента США Джозефа Байдена просит Конгресс одобрить 32,5 миллиарда долларов для поддержки Украины против российской агрессии и поддержки Соединенных Штатов в борьбе с коронавирусом. Украине планируют выделить 10 миллиардов долларов. В частности, эти деньги будут направлены на:

укрепление обороны украинских военных,

защита электрической сети от срывов,

усиление кибербезопасности,

следующая помощь другим европейским союзникам.

На борьбу с коронавирусом Администрация Президента просит около 22,5 миллиарда долларов. Они необходимы для пополнения ключевых программ общественного здоровья как меры предосторожности от будущих штаммов коронавируса. Судьба обоих запросов теперь зависит от Конгресса.

Учитывая быстро развивающуюся ситуацию в Украине, я ожидаю, что со временем могут возникнуть дополнительные потребности,

– написала исполняющая обязанности директора Офиса по управлению и бюджету Шаланда Янг.

Сейчас у законодателей есть 8 дней, чтобы завершить чрезвычайные расходы и заключить более широкое соглашение о государственном финансировании.

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