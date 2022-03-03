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Увесь цивілізований світ засуджує цинічне вторгнення Росії в Україну. Наші партнери виділяють гроші на підтримку країни та скеровують іншу допомогу. Тепер Адміністрація Байдена просить Конгрес США виділити ще 32,5 мільярда для українців.
Джерело:The Washington Post
Варто прочитати Над Бучею майорить синьо-жовтий стяг: натхненне відео
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