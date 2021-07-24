Администрация Байдена уже выбрала кандидатуру посла в Украине, – экс-посол

По состоянию на июль 2021 года администрация США уже определилась с кандидатурой на должность посла в Украине. Сейчас завершают все необходимые процедуры перед назначением.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор отметил, что сейчас у США есть представительство в Украине, однако без посла.

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Впрочем, я владею достоверной информацией, что посол уже был избран и сейчас это лицо проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената,

– подчеркнул Тейлор.

Экс-политик также отметил, что администрацию Байдена до сих пор формируют. Там есть ряд важных вакантных должностей.

По словам Тейлора, пока рано делать выводы относительно администрации США. Экс-посол заметил, что не согласен с решением Штатов по "Северному потоку-2".

Однако Тейлор подчеркнул: "точно известно, что эту администрацию возглавляет президент, который знает Украину и Россию, а это – очень важно".

Позиция США по "Северному потоку-2"