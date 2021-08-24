Администрация города Донецка Вконтакте поздравила с Днем Независимости

На странице администрации Донецка появилось праздничное поздравление ко Дню Независимости Украины. В сообщении выразили сожаление из-за того, что "коварство и бесчестие смогло разрушить мир и благополучие нашей страны".

Такое сообщение появилось на странице администрации города Донецка Вконтакте, отметил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан, с позывным "Штирлиц".

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В администрации Донецка отметили, что День Независимости Украины считается символом свободы и могущества нашего государства.

Несмотря на те трагические события, которые произошли в нашей стране, мы продолжаем работать над тем, чтобы подобное больше не повторилось. Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогло разрушить мир и благополучие нашей страны,

– говорится в сообщении.

Несмотря на трудности и возведенные границы, мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть истинное значение праздника Дня Независимости, добавили в администрации.

"В этот знаменательный день желаем вам крепкого здоровья, благополучия и стабильности! Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие и взаимопонимание. С Днем Независимости!", – подытожили в администрации.



Сообщение администрации Донецка / Фото Анатолия Штефана

Заметим, что 24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину своей независимости. В честь этого в Киеве состоялся масштабный военный парад. Также торжества устроили и на Днепре и в Одессе, в Черном море.