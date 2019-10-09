Администрация Трампа официально отказалась сотрудничать в деле об импичменте

Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Администрация направила соответствующее письмо представителям Конгресса.

Об этом говорится в письме советника американского президента Пэта Чиполоне направленном Палате представителей Конгресса США.

К теме: Скандальная разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

В документе говорится, что расследование, которое стало поводом для начала процедуры импичмента, "не имеет под собой никаких законных оснований". Чиполоне назвал расследование "несправедливым и необъективным", а также подчеркнул, что оно может навредить институту исполнительной власти и принципам разделения власти.

Комментируя письмо, прессекретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала импичмент "партизанскими действиями", которые оскорбляют Конституцию США.

Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают,

– заявила Гришэм.

Она считает, что с помощью процедуры импичмента демократы надеются повлиять на выборы президента США 2020 года.

К слову, ранее Государственный департамент США запретил американском постоянному представителю при ЕС Гордону Сондленду свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования скандального разговора Трампа и Зеленского.

Что известно о разговоре Зеленского с Трампом и импичменте?В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому имеет отношение сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентские гонки.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь.



Стенограмма разговора американского и украинского президента показывает, что Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.