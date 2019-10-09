Адміністрація Трампа офіційно відмовилася співпрацювати у справі про імпічмент

Білий дім відмовився брати участь в процедурі імпічменту президента США Дональда Трампа. Адміністрація направила відповідний лист Палаті представників Конгресу.

Про це йдеться в листі радника американського президента Пета Чіполоне надісланому Конгресу США.

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У документі мовиться, що розслідування, яке стало приводом для початку процедури імпічменту, "не має під собою жодних законних підстав". Чіполоне назвав розслідування "несправедливим та необ'єктивним", а також наголосив, що воно може нашкодити інституту виконавчої влади та принципу поділу влади.

Коментуючи лист, прессекретар Білого дому Стефані Грішем назвала імпічмент "партизанськими діями", які ображають Конституцію США.

Президент не зробив нічого поганого, і демократи це знають,

– заявила Грішем.

Вона вважає, що за допомогою процедури імпічменту демократи сподіваються вплинути на вибори президента США 2020 року.

До слова, раніше Державний департамент США заборонив американському постійному представникові при ЄС Гордону Сондленду свідчити у Конгресі в рамках розслідування скандальної розмови Трампа і Зеленського.

Що відомо про розмову Зеленського з Трампом та імпічмент?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут.



Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.