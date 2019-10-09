04:43
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Адміністрація Трампа офіційно відмовилася співпрацювати у справі про імпічмент

      66 Читать новость на русском
      Білий дім
      Білий дім / Wikipedia

      Білий дім відмовився брати участь в процедурі імпічменту президента США Дональда Трампа. Адміністрація направила відповідний лист Палаті представників Конгресу.

      Про це йдеться в листі радника американського президента Пета Чіполоне надісланому Конгресу США.

      До теми: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому

      У документі мовиться, що розслідування, яке стало приводом для початку процедури імпічменту, "не має під собою жодних законних підстав". Чіполоне назвав розслідування "несправедливим та необ'єктивним", а також наголосив, що воно може нашкодити інституту виконавчої влади та принципу поділу влади.

      Коментуючи лист, прессекретар Білого дому Стефані Грішем назвала імпічмент "партизанськими діями", які ображають Конституцію США.

      Президент не зробив нічого поганого, і демократи це знають,
      – заявила Грішем.

      Вона вважає, що за допомогою процедури імпічменту демократи сподіваються вплинути на вибори президента США 2020 року.

      До слова, раніше Державний департамент США заборонив американському постійному представникові при ЄС Гордону Сондленду свідчити у Конгресі в рамках розслідування скандальної розмови Трампа і Зеленського.

      Що відомо про розмову Зеленського з Трампом та імпічмент?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут.

      Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      blog_ava
      Жителі Києва б'ють на сполох: маніяк в окулярах нападає з ножем на дорослих чоловіків – деталі
      8 жовтня
      4999
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Імпічмент Трампа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      8 жовтня , 22:23 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 712
      Головні новини 8 жовтня: пільги та виплати для УБД не скасують, газова угода з Росією
      8 жовтня , 22:09 Головні новини 8 жовтня: пільги та виплати для УБД не скасують, газова угода з Росією
      Ірина Кошанська 1080
      Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      8 жовтня , 22:00 Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 362
      8 умов для виборів на Донбасі, які не перетворять їх на танець довкола пастки бойовиків
      8 жовтня , 21:01 8 умов для виборів на Донбасі, які не перетворять їх на танець довкола пастки бойовиків
      791
      Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      8 жовтня , 19:00 Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки
      Ірина Поліщук 1998
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук