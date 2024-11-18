Сотрудница Укрзализныци смотрела российские сериалы в зале для военных: что говорит перевозчик

Украинский писатель и военный Остап Украинец заявил, что администратор зала смотрела российские сериалы в зале ожидания для военнослужащих. При этом их было слышно бойцам, ожидавшим поезда.

24 Канал пишет со ссылкой на Остапа Украинца, что инцидент произошел вечером 17 ноября 2024 года.

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Что известно об инциденте в зале ожидания

Остап Украинец рассказал, что ждал поезд в зале для военнослужащих ориентировочно в 19 – 19:30 17 ноября в Киеве.

Администратор зала громко, на целый зал смотрит российские сериалы. Подходить делать замечания у меня уже сил нет, потому что это обязательно с*ач и скандал, а не просто "сделать замечание",

– написал боец.

Он обратился к Укрзализныце и отметил, что не может не проинформировать об этом "непревзойденном" сервисе.



Реакция Укрзализныци на обращение / скриншот 24 Канала

В свою очередь в Укрзализныце поблагодарили за обращение и сказали, что извиняются за неприятный опыт.

Просмотр сериалов на рабочем месте, тем более такого содержания, является абсолютно недопустимым, особенно в залах ожидания для военнослужащих. Мы немедленно проведем проверку и примем дисциплинарные меры к ответственным лицам,

– пояснил перевозчик.

Там добавили, что обращение зарегистрировали по номеру 1452689.