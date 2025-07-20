Россияне украли свой единственный "авианосец", но счастья им это не принесло, – Плетенчук

Россия на протяжении всего своего существования не отличалась оригинальностью и изобретательностью. Свой авианосец "Адмирал Кузнецов" оккупанты, по сути, украли у украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире национального марафона.

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Как Россия украла у Украины авианосец "Адмирал Кузнецов"?

Дмитрий Плетенчук отметил, что Россия, по сути, никогда не имела авианосцев. Те корабли, которые оккупанты, называют "авианосными крейсерами" на самом деле обычный военный корабль с палубой для самолета.

Представитель ВМС также отметил, что за 70 лет истории СССР россияне не смогли построить ни одного авианосца, и за фактически половину этого срока оккупанты смогли только украсть один такой авианесущий корабль у Украины в 1991 году. Речь идет о крейсере "Адмирал Кузнецов", который был построен в Николаеве.

Далеко не все знают, что этот авианесущий крейсер был банально украден. Когда происходило распределение Черноморского флота, они (россияне – 24 Канал) просто фактически украинскую часть команды оставили на берегу, перегнали его в таком срочном порядке на север и включили в состав Северного флота. Но счастье краденое, как вы видите, им не принесло,

– пояснил Плетенчук.

Он также отметил, что россиянам, в принципе, не нужен авианосец, ведь у них нет под него соответствующих самолетов.

"Это целая культура... Это эволюция, это школа, это технологии. А когда вы имеете единственный авианесущий крейсер, который имеет от рождения кучу проблем с машиной, с машинным отделением, авианосец "Адмирал Кузнецов" несколько раз терял ход вообще за свою историю. Когда вы имеете проблемы с катапультами, с аэрофинишерами и не можете довести до какого-то более или менее нормального состояния рабочего этот несчастный один образец", – отметил представитель ВМС.

По словам капитана, фактически "Адмирал Кузнецов" стал для Кремля не гордостью, а дорогой проблемой, которую приходится таскать на буксире, потому что самостоятельно он уже почти не ходит.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может отказаться от восстановления авианосца "Адмирал Кузнецов", ремонт которого длится более 7 лет. Бывший командующий Тихоокеанским флотом РФ считает авианосец устаревшим, дорогим и уязвимым для современного оружия.