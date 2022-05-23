"Адмирал Макаров", отправившийся из Севастополя, может увеличить риск ракетных ударов по Украине

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что корабль российского флота "Адмирал Макаров" отправился в сторону Украины из крымского Севастополя – жители материковой Украины могут оказаться в опасности.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что из временно оккупированного Севастополя направился в сторону Украины новейший корабль Черноморского флота России "Адмирал Макаров".

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Денисова отметила, что корабль может увеличить риск ракетных ударов по Украине и угрожать жизни и здоровью жителей материковой Украины.

Судно присоединилось в Черном море к группе из 7-ми крупных десантных и двух ракетных кораблей,

– заявила Денисова в своем телеграмм-канале.

Омбудсменко добавила, что в настоящее время на временно оккупированной Россией территории Крыма увеличилась активность военных самолетов. Самая большая концентрация вражеской техники наблюдается в Евпатории.

Аэропорт города Симферополь закрыт для гражданской авиации и велика вероятность его использования в военных целях,

– сказала Денисова.

Она напомнила, что с временно оккупированного Крымского полуострова и акватории Черного и Азовского морей неоднократно были нанесены сокрушительные удары, которые привели к гибели и ранениям наших граждан, разрушениям стратегически важных объектов и жилых домов.

Кроме того, военные корабли России в Черном море блокируют морские пути для торговых судов Украины и мира с зерном, провоцируя массовый мировой голод.

Своими действиями агрессор нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности, Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Европейскую конвенцию по правам человека,

– заявила Денисова.

Уполномоченная по правам человека обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, учитывая эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине.

Я призываю международных партнеров предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором России!

– подытожила она.

Что ждет фрегат "Адмирал Макаров"

В Одесской ОВА надеются, что "Адмирал Макаров" в скором времени встретится с "Москвой", которую утопили украинские защитники.

Что касается фрегата Адмирал Макаров, то я надеюсь, что это начало большого флешмоба – встречи с экипажем крейсера Москва. Ведь сегодня как раз 40 дней по "Москве". Почему бы со временем не отметить это с помощью "Адмирала Макарова"?

– высказался Братчук.

Именно Адмирал Макаров стал новым флагманом черноморского флота России после того, как украинцы затопили крейсер "Москва". Однако если "Москва" принадлежала к первому рангу (согласно русской классификации), то "Адмирал Макаров" - ко второй. У него меньшее тоннажность, меньший экипаж (180 человек) и не столь мощное вооружение.

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