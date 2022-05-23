Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що з тимчасово окупованого Севастополя вирушив у бік України новітній корабель Чорноморського флоту Росії "Адмірал Макаров".

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Денісова зазначила, що корабель може збільшити ризик ракетних ударів по Україні та загрожувати життю й здоров'ю жителів материкової України.

Судно приєдналося у Чорному морі до групи із 7-ми великих десантних та двох ракетних кораблів,

– заявила Денісова у своєму телеграм-каналі.

Омбудсменка додала, що зараз на тимчасово окупованій Росією території Криму збільшилася активність військових літаків. Найбільша концентрація ворожої техніки спостерігається в Євпаторії.

Аеропорт міста Сімферополь закритий для цивільної авіації та є велика ймовірність його використання у військових цілях,

– сказала Денісова.

Вона нагадала, що з тимчасово окупованого Кримського півострова та акваторії Чорного та Азовського морів неодноразово було завдано нищівних ударів, які призвели до загибелі й поранень наших громадян, руйнувань стратегічно важливих об’єктів і житлових будинків.

Крім того, військові кораблі Росії у Чорному морі блокують морські шляхи для торгових суден України і світу з зерном, провокуючи масовий світовий голод.

Своїми діями агресор порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо мілітаризації тимчасово окупованого півострова, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини,

– заявила Денісова.

Уповноважена з прав людини звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини Росії в Україні.

Я закликаю міжнародних партнерів надати зброю для боротьби з країною-агресором Росії!

– підсумувала вона.

Що чекає на фрегат "Адмірал Макаров"

В Одеській ОВА сподіваються, що "Адмірал Макаров" незабаром зустрінеться з "Москвою", яку потопили українські захисники.

Щодо фрегату "Адмірал Макаров", то я сподіваюся, що це початок великого флешмобу – зустрічі з екіпажем крейсеру "Москва". Адже сьогодні якраз 40 днів по "Москві". Чому б з часом не відзначити це за допомогою "Адмірала Макарова"?,

– висловився Братчук.

Саме "Адмірал Макаров" став новим флагманом чорноморського флоту Росії після того, як українці затопили крейсер "Москва". Однак якщо "Москва" належала до першого рангу (згідно з російською класифікацією), то "Адмірал Макаров" – до другої. В нього менша тоннажність, менший екіпаж (180 осіб) та не настільки потужне озброєння.

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