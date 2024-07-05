В прошлом году глава "Северной верфи" обещал, что корабль спустят на воду в начале 2024 года. Российские пропагандистские СМИ теперь пишут, что это планируют сделать в сентябре.

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Что известно об этом корабле

Говорится о фрегате "Адмирал Исаков" проекта 22350, который строится в Санкт-Петербурге на "Северной верфи". В то же время официально об этом не сообщали.

Такие фрегаты являются многоцелевыми. Они создавались на замену эсминцам проекта 956 и большим противолодочным кораблям проекта 1155. Главный корабль проекта, "Адмирал Горшков", был заложен в феврале 2006 года, спущен на воду в октябре 2010, и введен в строй только через восемь лет, в 2018.

Два следующих корабля этой серии, "Адмирал Касатанов" и "Адмирал Головко" были заложены в 2009 и 2012 годах соответственно, спущены на воду, в 2014 и 2020 году, а введены в строй – в 2020 и в 2023 году.

Если же говорить об "Адмирале Исакове", то он был заложен в ноябре 2013 года и до сих пор не спущен на воду – через более 10 с половиной лет после того, как его заложили.

Еще на форуме "Армия-2023" глава "Северной верфи" Игорь Орлов утверждал, что этот фрегат планируют спустить на воду в начале 2024 года. Нельзя исключать также вариант, что сроки спуска корабля на воду сместятся аж на 2025 год. Именно в этом году его также должны ввести в эксплуатацию.