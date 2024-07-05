Минулого року голова "Сєвєрной вєрфі" обіцяв, що корабель спустять на воду на початку 2024 року. Російські пропагандистські ЗМІ тепер пишуть, що це планують зробити у вересні.

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Що відомо про цей корабель

Мовиться про фрегат "Адмірал Ісаков" проєкту 22350, який будується у Санкт-Петербурзі на "Сєвєрной вєрфі". Водночас офіційно про це не повідомляли.

Такі фрегати є багатоцільовими. Вони створювалися на заміну есмінцям проєкту 956 і великим протичовновим кораблям проєкту 1155. Головний корабль проєкту, "Адмірал Горшков", було закладено у лютому 2006 року, спущено на воду у жовтні 2010, і введено у стрій аж через вісім років, у 2018.

Два наступні кораблі цієї серії, "Адмірал Касатанов" та "Адмірал Головко" було закладено у 2009 та 2012 роках відповідно, спущено на воду, у 2014 та 2020 році, а введено в стрій – у 2020 та у 2023 році.

Якщо ж говорити про "Адмірала Ісакова", то його було закладено у листопаді 2013 року і досі не спущено на воду – через понад 10 з половиною років після того, як його заклали.

Ще на форумі "Армия-2023" голова "Сєвєрной вєрфі" Ігорь Орлов стверджував, що цей фрегат планують спустити на воду на початку 2024 року. Не можна відкидати також варіанту, що строки спуску корабля на воду змістяться аж на 2025 рік. Саме цього року його також мають ввести в експлуатацію.