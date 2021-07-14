Адская жара во Львове: город побил исторический температурный рекорд за 75 лет

Во Львове последние несколько дней держится безумная жара. 14 июля город побил исторический температурный рекорд за 75 лет наблюдений.

Синоптики 14 июля зафиксировали 32 градуса выше нуля. Последний раз такая высокая температура была в городе в 1959 году.

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Львов побил температурный рекорд

Во львовском гидрометцентре рассказали, что во Львове 14 июля зафиксировали новый температурный рекорд. По состоянию на 15:00 столбики термометров поднялись до 32 градусов тепла. Так жарко в этот день было лишь 75 лет назад.

Предыдущий температурный рекорд в этот день синоптики зафиксировали в 1959 году. Тогда температура воздуха составляла 31,4 градуса выше нуля, что на 0,6 градуса меньше чем в этом году. Синоптики отмечают, что до конца суток температура воздуха может увеличиться еще на 0,5 градуса.

Прогноз погоды на 15 июля

Всего на Львовщине жаркая погода сохранится до конца недели. В частности, 15 июля во Львове и области температура воздуха составит 34 градуса тепла, а 16 и 17 июля – 31 градус выше нуля.

По прогнозам синоптиков, 15 июля погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления и прохождение во второй половине дня атмосферных фронтов. В области будет непостоянно облачно.

В течение суток существенных осадков не ожидают. Однако во второй половине дня будут идти кратковременные грозовые дожди, а местами – град. В это время возможны шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – "желтый".

Ветер – переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла, а днем ​​– от 32 до 34 градусов выше нуля.

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Прогноз погоды на 15 июля / Данные Укргидрометцентра