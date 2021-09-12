В общем 11 сентября Украина потеряла двух своих героев. Еще 10 военных получили ранения и боевые травмы.

Важно Сутки на Донбассе: 14 обстрелов в сутки, многочисленные потери и ранения в рядах ВСУ

Что известно о погибших и раненых

В результате вражеского огня сразу двое украинских военнослужащих погибли. Еще 9 бойцов получили ранения, а 1 – боевое травмирование. Как сообщили в ООС, состояние здоровья трех защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинских героев и желает скорейшего выздоровления раненым защитникам.

Как прошли сутки на Донбассе

Оккупанты в течение 11 сентября значительно усилили обстрелы наших позиций. За минувшие сутки пророссийские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. С запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия враг бил в направлении:

Новогнатовки;

Верхнеторецкого;

Золотого-4;

Старогнатовки;

Талаковки;

Нью-Йорка;

Причепиловки;

Водяного, что на Приазовье;

Новоалександровки.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Украинские бойцы открывали огонь на обстрелы противника. Также Украина сообщила представителям ОБСЕ о действиях российских оккупантов.

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Как изменилась ситуация на Донбассе