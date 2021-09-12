В общем 11 сентября Украина потеряла двух своих героев. Еще 10 военных получили ранения и боевые травмы.
Важно Сутки на Донбассе: 14 обстрелов в сутки, многочисленные потери и ранения в рядах ВСУ
Что известно о погибших и раненых
В результате вражеского огня сразу двое украинских военнослужащих погибли. Еще 9 бойцов получили ранения, а 1 – боевое травмирование. Как сообщили в ООС, состояние здоровья трех защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших украинских героев и желает скорейшего выздоровления раненым защитникам.
Как прошли сутки на Донбассе
Оккупанты в течение 11 сентября значительно усилили обстрелы наших позиций. За минувшие сутки пророссийские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. С запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия враг бил в направлении:
- Новогнатовки;
- Верхнеторецкого;
- Золотого-4;
- Старогнатовки;
- Талаковки;
- Нью-Йорка;
- Причепиловки;
- Водяного, что на Приазовье;
- Новоалександровки.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировали 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Украинские бойцы открывали огонь на обстрелы противника. Также Украина сообщила представителям ОБСЕ о действиях российских оккупантов.
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Как изменилась ситуация на Донбассе
- В течение 8 – 9 сентября пострадали сразу 9 наших защитников. Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев подтвердил, что ситуация на фронте значительно ухудшилась.
- Недавно под обстрел боевиков на Луганщине попала оперативно-следственная группа СБУ. Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке.
- Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз. Как следствие – один защитник Украины погиб, 13 – получили ранения, еще 8 – боевые травмы.