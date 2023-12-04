В оборонном ведомстве показали свой адвент-календарь. В нем в течение 24 дней декабря – до Рождества – будут показывать сюрпризы, ожидающие российских захватчиков. Поскольку три первых дня декабря прошли, то нам уже "открыли" три ячейки.

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Какие сюрпризы уже открыли оккупанты

1 декабря Министерство обороны Украины выразило благодарность коллегам из Министерства обороны США за неизменную поддержку. Особенно благодарны за предоставление РСЗО M142 HIMARS.

Это оружие стало подлинной легендой на поле боя. Она каждый день присылает огненные подарки оккупантам и уничтожает российскую технику на миллионы долларов,

– отмечают в Минобороны.



В первой ячейке – РСЗО HIMARS / Фото Минобороны

2 декабря выразили благодарность польским партнерам и Минобороны Польши. Поблагодарили как за постоянную поддержку, так и за предоставление самоходной гаубицы AHS Krab.

Краб стала одной из первых 155-миллиметровых артиллерийских систем на вооружении украинской армии. Эта гаубица также стала кошмаром для оккупантов в искусных руках артиллеристов,

– рассказали в Минобороны.



А во второй ячейке – гаубица "Краб" / Фото Минобороны

А уже третьего декабря выразили благодарность британскому Министерству обороны. В нашем ведомстве подчеркивают, что Великобритания была первым государством Европы, которое направило оружие ВСУ, чтобы мы могли отбиваться от российской агрессии. Эту же страну поблагодарили за один из самых лучших современных танков – Challenger 2.

Challenger 2 стал эффективным оружием в профессиональных руках украинских воинов. Впечатляющее сочетание британских технологий и украинского таланта помогает освобождать нашу землю от оккупантов,

– отмечают в Минобороны.



В третьей ячейке – танк Challenger 2 / Фото Минобороны

В течение следующих дней в Минобороны продолжат "открывать ячейки" адвент-календаря. Поэтому призываем подписаться на ведомство в социальной сети X. Это позволит не пропустить самое интересное.

К слову, очень хотелось бы, чтобы 24 – последняя ячейка – была посвящена F-16. И чтобы эти истребители мы получили как можно скорее, чтобы нанести еще больше урон врагу и выбить его из родной земли.