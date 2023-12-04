В оборонному відомстві показали власний адвент-календар. У ньому впродовж 24 днів грудня – до Різдва – показуватимуть сюрпризи, які чекають на російських загарбників. Оскільки три перші дні грудня минули, то нам уже "відкрили" три комірчинки.

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Які сюрпризи вже відкрили окупанти

1 грудня Міністерство оборони України висловило подяку колегам з Міністерства оборони США за незмінну підтримку. Особливо вдячні за надання РСЗВ M142 HIMARS.

Ця зброя стала справжньою легендою на полі бою. Вона щодня надсилає вогняні подарунки окупантам та знищує російську техніку на мільйони доларів,

– наголошують у Міноборони.



У першій комірці – РСЗВ HIMARS / Фото Міноборони

2 грудня висловили вдячність польським партнерам і Міноборони Польщі. Подякували як за постійну підтримку, так і за надання самохідної гаубиці AHS Krab.

"Краб" стала однією з перших 155-міліметрових артилерійських систем на озброєнні української армії. Ця гаубиця також стала кошмаром для окупантів у вправних руках артилеристів,

– розповіли у Міноборони.



А у другій комірці – гаубиця "Краб" / Фото Міноборони

А вже третього грудня висловили подяку британському Міністерству оборони. У нашому відомстві підкреслюють, що Велика Британія була першою державою Європи, яка надіслала зброю ЗСУ, щоб ми могли відбиватися від російської агресії. Цій же країні подякували за один з найкращих сучасних танків – Challenger 2.

Challenger 2 став ефективною зброєю в професійних руках українських воїнів. Вражаюче поєднання британських технологій та українського таланту допомагає звільняти нашу землю від окупантів,

– наголошують у Міноборони.



У третій комірці – танк Challenger 2 / Фото Міноборони

Упродовж наступних днів у Міноборони продовжать "відчиняти комірки" адвент-календаря. Тож, закликаємо підписатися на відомство у соціальній мережі X. Це дозволить не пропустити найцікавіше.

До слова, дуже хотілося б, щоб 24 – остання комірка – була присвячена F-16. І щоб ці винищувачі ми отримали якомога швидше, щоб завдати ще більше втрат ворогу та вибити його з рідної землі.