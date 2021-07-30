Такую информацию в эфире одного из украинских телеканалов озвучил его адвокат в Молдове – Юлиан Балан. Об этом он узнал от киевского защитника Чауса.

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Жена считает, что на фото – действительно Чаус

Балан отметил, что общался с женой бывшего судьи. Она подтвердила, что на фото, опубликованных в сети, действительно Николай Чаус. Мол, фотография достаточно свежая.

Что дальше будет с бывшим судьей

Кроме этого, адвокат объяснил, как могут дальше развиваться события по делу найденного экс-судьи. "Вероятно, это единственная возможность легализовать его пребывание на территории Украины после того, как его похитили", – отметил он.

Тот факт, что он сейчас появился, и его взяли в СБУ, НАБУ или другие органы... Наверное, это будет арест. А дальше – уголовное производство по делу, в котором его объявляли в розыск,

– предположил Балан.

Чауса разыскивали по статье о взяточничестве в особо крупном размере, совершенном должностным лицом. В августе его задержали во время получения неправомерной выгоды – 150 тысяч долларов. Деньги он закапывал на своем огороде – хранил их в литровых банках.

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