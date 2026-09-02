Адвокат рассказал, в каком состоянии сейчас находится Степан Каплунов

В течение 1 – 2 сентября СМИ сообщали о конфликте между представителями Главного управления разведки и Службы безопасности Украины в Киеве. Причина столкновения заключается в том, что 23 августа неизвестные якобы похитили заместителя командира РДК Степана Каплунова из его дома.

В настоящее время Каплунов находится в хорошем состоянии. Об этом сообщил его адвокат Тарас Боровский в эксклюзивном комментарии 24 Канала.

Что известно о состоянии Каплунова?

Во вторник, 1 сентября, СМИ сообщили о перестрелке между представителями ГУР и СБУ в Днепровском районе столицы. В результате конфликта трое военных ГУР получили ранения.

Представитель Каплунова рассказал, что общался со своим клиентом. Он заверил, что заместитель командира РДК чувствует себя нормально.

Юрист отметил, что видел военного на улице, когда тот уже вышел после перестрелки. Впоследствии, по мнению адвоката, мужчина покинул место происшествия. Представитель Каплунова признался, что не знает, каким именно образом.

Я перекинулся с ним парой слов. Он в хорошем настроении, в добром здравии, так, физически, насколько я смог оценить. Опять же, нужно учитывать особенности Степана: это очень крепкий человек, способный выдерживать всевозможные издевательства, пытки и так далее, при этом оставаясь физически и морально стойким,

– сообщил представитель военного.

Он добавил, что когда Каплунов будет готов, то предоставит СМИ свой комментарий.

Что известно о конфликте между СБУ и ГУР в Киеве?

Боровский рассказал "24 Каналу" свою версию событий. По его мнению, 23 августа Каплунова не задержали, а именно "похитили". По словам адвоката, сослуживцы Каплунова пытались разыскать военного.

В ночь с 1 на 2 сентября представители СБУ привезли военного к его квартире в Киеве, чтобы провести обыск. Как утверждает адвокат, представители Службы безопасности первыми открыли огонь по сотрудникам ГУР, которые начали съезжаться. После этого нескольких сотрудников Главного управления разведки задержали. Сослуживцы из ГУР продолжали прибывать. В итоге начался словесный конфликт, который удалось урегулировать.

В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который готовила ФСБ против одного из лидеров российского оппозиционного политического движения, прибывшего в Украину.