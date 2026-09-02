Адвокат военнослужащего РДК Степана Каплунова Тарас Боровский рассказал 24 Каналу свою версию событий. По его мнению, 23 августа Каплунова именно "похитили", а не задержали. Задержание – это процесс, который регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Украины. А в случае с военнослужащим его просто затолкали в автомобиль. И почти 10 дней никто не знал, где он находится.

Что произошло в ночь на 2 сентября?

По словам адвоката, сослуживцы Каплунова сразу забили тревогу и пытались разыскать военного. В ночь с 1 на 2 сентября представители Службы безопасности Украины привезли военного в его квартиру в Киеве, чтобы провести обыск.

По нашей информации, ему могли что-то подкинуть. А проведение обыска в ночное время суток – несколько странная процедура. Недопуск и неуведомление адвоката о том, что проводится обыск, – тоже, скажем, противозаконно,

– утверждает адвокат.

В квартире их встретили представители Главного управления разведки. Они подняли "тревогу", после чего к месту событий начали съезжаться другие сослуживцы из ГУР.

Как утверждает адвокат, представители СБУ первыми открыли огонь по сотрудникам ГУР, которые начали съезжаться. После этого нескольких представителей Главного управления разведки задержали. Коллеги из ГУР продолжали прибывать. В итоге начался словесный конфликт, который удалось урегулировать.

Командир Тимур договорился с представителями СБУ, что нам отдадут Степана Каплунова и других наших сослуживцев, которых удерживали. А мы забираем все свои автомобили, которые заблокировали почти весь район и не давали выехать сотрудникам СБУ. После этих договоренностей военные ГУР начали расходиться по домам. Ситуация якобы исчерпала себя,

– сказал адвокат.

На месте находилась небольшая группа людей. Следователи из Службы безопасности Украины действовали терпимо и корректно. Все действия продолжались до утра. Когда уже нужно было подписать последний протокол, снова произошла непонятная ситуация.

Насколько я понимаю, представители силового блока СБУ получили приказ или почему-то решили повторно задержать наших сослуживцев, которых они встретили при первом приезде. Их начали тащить в автомобиль. На тот момент представителей СБУ было около 30, а ГУР – до 10. Началась небольшая потасовка, в результате которой кто-то из СБУ открыл огонь. Сначала предупредительный, а затем – по ногам представителей ГУР. Один военный тяжело ранен,

– поделился своей версией событий адвокат.

Адвокат отдельно подчеркнул, что ни в чем не обвиняет Службу безопасности Украины. По его словам, ситуация так закрутилась, что, возможно, у кого-то не выдержали нервы. Там произвели первый выстрел, после чего начался эффект "домино". Представители СБУ также оказывали помощь раненым и интересовались их состоянием.

Сам военный из РДК Степан Каплунов в хорошей физической форме и при хорошем настроении. С ним все в порядке.

Что говорят об инциденте в СБУ?

В Службе безопасности Украины заявили, что совместно с Главным управлением разведки предотвратили теракт, который готовила ФСБ РФ против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в нашу страну по случаю Дня Независимости.

В рамках досудебного расследования представители СБУ проводили неотложные следственные действия. И во время обыска по одному из адресов неустановленная группа лиц начала стрелять по оперативно-следственной группе Службы безопасности. Также там заблокировали проезд автомобилями.

Для пресечения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было задействовано спецподразделение Центра специальных операций "Альфа" СБУ. В ходе пресечения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие. В результате инцидента есть раненые среди лиц, оказывавших сопротивление. Нападавшие задержаны,

– сообщили в СБУ.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали инцидента. Начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.