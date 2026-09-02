Адвокат военнослужащего РДК Степана Каплунова Тарас Боровский рассказал 24 Каналу свою версию событий. По его мнению, 23 августа Каплунова именно "похитили", а не задержали. Задержание – это процесс, который регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Украины. А в случае с военнослужащим его просто затолкали в автомобиль. И почти 10 дней никто не знал, где он находится.
Что произошло в ночь на 2 сентября?
По словам адвоката, сослуживцы Каплунова сразу забили тревогу и пытались разыскать военного. В ночь с 1 на 2 сентября представители Службы безопасности Украины привезли военного в его квартиру в Киеве, чтобы провести обыск.
По нашей информации, ему могли что-то подкинуть. А проведение обыска в ночное время суток – несколько странная процедура. Недопуск и неуведомление адвоката о том, что проводится обыск, – тоже, скажем, противозаконно,
– утверждает адвокат.
В квартире их встретили представители Главного управления разведки. Они подняли "тревогу", после чего к месту событий начали съезжаться другие сослуживцы из ГУР.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как утверждает адвокат, представители СБУ первыми открыли огонь по сотрудникам ГУР, которые начали съезжаться. После этого нескольких представителей Главного управления разведки задержали. Коллеги из ГУР продолжали прибывать. В итоге начался словесный конфликт, который удалось урегулировать.
Командир Тимур договорился с представителями СБУ, что нам отдадут Степана Каплунова и других наших сослуживцев, которых удерживали. А мы забираем все свои автомобили, которые заблокировали почти весь район и не давали выехать сотрудникам СБУ. После этих договоренностей военные ГУР начали расходиться по домам. Ситуация якобы исчерпала себя,
– сказал адвокат.
На месте находилась небольшая группа людей. Следователи из Службы безопасности Украины действовали терпимо и корректно. Все действия продолжались до утра. Когда уже нужно было подписать последний протокол, снова произошла непонятная ситуация.
Насколько я понимаю, представители силового блока СБУ получили приказ или почему-то решили повторно задержать наших сослуживцев, которых они встретили при первом приезде. Их начали тащить в автомобиль. На тот момент представителей СБУ было около 30, а ГУР – до 10. Началась небольшая потасовка, в результате которой кто-то из СБУ открыл огонь. Сначала предупредительный, а затем – по ногам представителей ГУР. Один военный тяжело ранен,
– поделился своей версией событий адвокат.
Адвокат отдельно подчеркнул, что ни в чем не обвиняет Службу безопасности Украины. По его словам, ситуация так закрутилась, что, возможно, у кого-то не выдержали нервы. Там произвели первый выстрел, после чего начался эффект "домино". Представители СБУ также оказывали помощь раненым и интересовались их состоянием.
Сам военный из РДК Степан Каплунов в хорошей физической форме и при хорошем настроении. С ним все в порядке.
Что говорят об инциденте в СБУ?
В Службе безопасности Украины заявили, что совместно с Главным управлением разведки предотвратили теракт, который готовила ФСБ РФ против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в нашу страну по случаю Дня Независимости.
В рамках досудебного расследования представители СБУ проводили неотложные следственные действия. И во время обыска по одному из адресов неустановленная группа лиц начала стрелять по оперативно-следственной группе Службы безопасности. Также там заблокировали проезд автомобилями.
Для пресечения нападения и обеспечения безопасности участников процессуальных действий было задействовано спецподразделение Центра специальных операций "Альфа" СБУ. В ходе пресечения вооруженного сопротивления правоохранители применили оружие. В результате инцидента есть раненые среди лиц, оказывавших сопротивление. Нападавшие задержаны,
– сообщили в СБУ.
В настоящее время правоохранители устанавливают все детали инцидента. Начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.