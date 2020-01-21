Адвокат Януковича заранее знал, что выиграет конкурс заместителя председателя ГБР, – Устинова

Исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова сообщила, что два заместителя председателя Госбюро расследований избраны. Один из них – защитник беглеца Виктора Януковича – Александр Бабиков. Вероятно, он знал, что займет эту должность, ведь за день до объявления конкурса он написал заявление о прекращении адвокатской деятельности.

Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

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Она отметила, что следует обратить внимание на то, когда Бабиков написал заявление, что прекращает свою адвокатскую деятельность. Это произошло в день перед оглашением конкурса.

"Если смотреть на документы, то там четко видно, что Бабиков, то есть адвокат Януковича, который сейчас стал заместителем председателя ГБР, написал заявление, что он прекращает свою адвокатскую деятельность 28 декабря. Объявление о проведении конкурса появилось на сайте ГБР 29 декабря, то есть на день позже, чем он сложил свои полномочия адвоката", – отметила нардепка.

Я еще не видела адвокатов, которые бы все делали заранее, не будучи уверенными, что они будут занимать должность. Согласно закону об адвокатуре, он должен был это сделать в трехдневный срок после того, как он вступил бы на эту должность. То есть, если бы он был только что назначен, то у него было бы еще три дня, чтобы написать заявление, что он больше не является адвокатом,

– подчеркнула Устинова.

И добавила: он заранее знал, что выиграет этот конкурс, и поэтому 28 числа написал заявление о том, что хочет сложить свои полномочия адвоката.

"Как только эта информация начала появляться, ГБР вышло с очередным заявлением, что конкурс был объявлен 28 декабря. Но госпожа Венедиктова забывает о том, что все документы сейчас хранятся в электронном виде и их все можно поднять. Я сегодня опубликовала документы, на самом деле приказ был обнародован 29 декабря. На день позже, чем господин Бабиков отказался от своей адвокатской деятельности", – рассказала Устинова.

Что известно о конкурсе на заместителей в ГБР

Конкурст длился три дня. Двух победителей одобрили и международные наблюдатели. Их имена уже появились на сайте ведомства: Александр Соколов и Александр Бабиков. Последний известен как защитник беглеца Виктора Януковича.



Александр Бабиков

По словам адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, это прямой конфликт интересов. Ведь, фактически, защитник подозреваемого в расстреле людей на Майдане становится руководителем следователей, расследующих это дело.

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Впрочем, Венедиктова заверила, что подразделение по делам Майдана будет подчинено лично ей и никакого конфликта интересов не будет.

Видео интервью с Семенюком и Устиновой: