Ексадвокат Януковича наперед знав, що виграє конкурс застуника голови ДБР, – Устінова

Виконувачка обов'язків директора ДБР Ірина Венедіктова повідомила, що двох заступників голови Держбюро розслідувань обрано. Один із них – захисник втікача Віктора Януковича – Олександр Бабіков. Ймовірно, він знав, що займе цю посаду, адже за день до оголошення конкурсу він написав заяву про припинення адвокатської діяльності.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

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Вона наголосила, що варто звернути увагу на те, коли Бабіком написав заяву, що припиняє свою адвокатську діяльність. Це сталося у день перед оголошенням конкурсу.

“Якщо дивитися на документи, то там чітко видно, що Бабіков, тобто адвокат Януковича, який зараз став заступником голови ДБР, написав заяву, що він припиняє свою адвокатську діяльність 28 грудня. Оголошення про проведення конкурсу з’явилося на сайті ДБР 29 грудня, тобто на день пізніше, ніж він склав свої повноваження адвоката”, – зазначила нардепка.

Я ще не бачила адвокатів, які все робили наперед, не бувши впевненими, що вони обійматимуть посаду. Згідно з законом про адвокатуру, він мав це зробити в триденний термін після того, як він вступив би на цю посаду. Тобто, якби він був щойно призначений, то у нього було б ще три дні, щоб написати заяву, що він більше не є адвокатом,

– підкреслила Устінова.

І додала: він наперед знав, що виграє цей конкурс, і тому 28 числа написав заяву про те, що хоче скласти свої повноваження адвоката.

“Як тільки ця інформація почала з’являтися, ДБР вийшло з черговою заявою, що конкурс був оголошений 28 грудня. Але, пані Венедіктова забуває про те, що всі документи зараз зберігаються в електронному вигляді й їх всі можна підняти. Я сьогодні опублікувала документи, що насправді наказ був оприлюднений 29 грудня. На день пізніше, ніж пан Бабіков відмовився від своєї адвокатської діяльності”, – розповіла Устінова.

Що відомо про конкурс на заступників у ДБР

Конкурст тривав три дні. Двох переможців схвалили й міжнародні спостерігачі. Їхні імена вже з’явилися на сайті відомства: Олександр Соколов і Олександр Бабіков. Останній відомий як захисник втікача Віктора Януковича.



Олександр Бабіков

За словами адвокатки родин Небесної сотні Євгенії Закревської, це – прямий конфлікт інтересів. Адже, фактично, захисник підозрюваного в розстрілі людей на Майдані, стає керівником слідчих, що розслідують цю справу.

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Втім, Венедіктова запевнила, що підрозділ у справах Майдану буде підпорядкований особисто їй і жодного конфлікту інтересів не буде.

Відео інтерв'ю з Семенюком та Устіновою: