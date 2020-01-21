"Це штучний конкурс і політичні домовленості": як адвокат Януковича став заступником голови ДБР

Про конкурс на посаду заступників у ДБР в ефірі 24 каналу говорили політичний експерт Тарас Семенюк і народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

Що відомо про конкурс на заступників голови ДБР

Заступників голови Держбюро розслідувань обрано. Про це повідомила виконувачка обов'язків директора ДБР Ірина Венедіктова. За її словами кандидати пройшли спецперевірку.

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Двох переможців схвалили й міжнародні спостерігачі. Їхні імена вже з’явилися на сайті відомства: Олександр Соколов і Олександр Бабіков. Останній відомий як захисник втікача Віктора Януковича.



Олександр Бабіков

За словами адвокатки родин Небесної сотні Євгенії Закревської, це – прямий конфлікт інтересів. Адже, фактично, захисник підозрюваного в розстрілі людей на Майдані, стає керівником слідчих, що розслідують цю справу. Втім Венедіктова запевнила, що підрозділ у справах Майдану буде підпорядкований особисто їй і жодного конфлікту інтересів не буде.

“Це політичні домоленості”

На думку політичного експерта Тараса Семенюка, це більше скидається на політичні домовленості.

Бо згідно з конкурсом, очевидно, що ця людина (Бабіков, – 24 канал) не мала би потрапити на посаду. Є питання і певне розуміння репутаційних ризиків,

– наголосив Семенюк.

Також він додав, що на конкурс всього було три дні. Але в мене питання навіть до самої процедури обрання заступників. Коли з’явилася інформація про подачу документів, там було тільки три дні.

“Це наводить нас на думку, що цей конкурс був всього-на-всього фікцією, був процедурою “для галочки”, щоб можна було прозвітувавти перед партнерами і суспільством, що нібито конкурс проведено. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, що три дні конкурс не може тривати. Складається враження, що це була штучно створена процедура для того, щоб просто завести своїх людей”, – пояснив експерт.

“Він наперед знав, що виграє цей конкурс”

Нардепка від “Голосу” Устінова наголосила, що варто звернути увагу на те, коли Бабіков написав заяву, що припиняє свою адвокатську діяльність. Це сталося у день перед оголошенням конкурсу.

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“Якщо дивитися на документи, то там чітко видно, що Бабіков, тобто адвокат Януковича, який зараз став заступником голови ДБР, написав заяву, що він припиняє свою адвокатську діяльність 28 грудня. Оголошення про проведення конкурсу з’явилося на сайті ДБР 29 грудня, тобто на день пізніше, ніж він склав свої повноваження адвоката”, – зазначила нардепка.

Я ще не бачила адвокатів, які все робили наперед, не бувши впевненими, що вони обійматимуть посаду. Згідно з законом про адвокатуру, він мав це зробити в триденний термін після того, як він вступив би на цю посаду. Тобто, якби він був щойно призначений, то у нього було б ще три дні, щоб написати заяву, що він більше не є адвокатом,

– підкреслила Устінова.

І додала: він наперед знав, що виграє цей конкурс, і тому 28 числа написав заяву про те, що хоче скласти свої повноваження адвоката.

“Як тільки ця інформація почала з’являтися, ДБР вийшло з черговою заявою, що конкурс був оголошений 28 грудня. Але, пані Венедіктова забуває про те, що всі документи зараз зберігаються в електронному вигляді й їх всі можна підняти. Я сьогодні опублікувала документи, що насправді наказ був оприлюднений 29 грудня. На день пізніше, ніж пан Бабіков відмовився від своєї адвокатської діяльності”, – розповіла Устінова.