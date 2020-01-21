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      "Это искусственный конкурс и политические договоренности": адвокат Януковича стал замглавы ГБР

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      Интервью с Семенюком и Устиновой / 24 канал

      О конкурсе на должность заместителей в ГБР в эфире 24 канала говорили политический эксперт Тарас Семенюк и народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

      Что известно о конкурсе на заместителей в ГБР

      Заместители председателя Держбюро расследований избраны. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова. По ее словам кандидаты прошли спецпроверку.

      К теме: Адвокат Януковича сможет возглавить следствие по делам Майдана: реакция главы ГБР Венедиктовой

      Двух победителей одобрили и международные наблюдатели. Их имена уже появились на сайте ведомства: Александр Соколов и Александр Бабиков. Последний известен как защитник беглеца Виктора Януковича.

      бабіков
      Александр Бабиков

      По словам адвокат семей Небесной сотни Евгении Закревской, это – прямой конфликт интересов. Ведь, фактически, защитник подозреваемого в расстреле людей на Майдане, становится руководителем следователей, расследующих это дело. Впрочем Венедиктова заверила, что подразделение по делам Майдана будет подчинено лично ей и никакого конфликта интересов не будет.

      "Этот политические домолености"

      По мнению политического эксперта Тараса Семенюка, это больше похоже на политические договоренности.

      Ибо согласно с конкурсом, очевидно, что этот человек (Бабиков – 24 канал) не должен был попасть на эту должность. Есть вопросы и определенное понимание репутационных рисков,
      – отметил Семенюк.

      Также он добавил, что на конкурс всего было три дня. Но у меня вопрос даже к самой процедуре избрания заместителей. Когда появилась информация о подаче документов, там было только три дня.

      "Это приводит нас к мысли, что этот конкурс был всего-навсего фикцией, был процедурой "для галочки", чтобы можно было отчитаться перед партнерами и обществом, что якобы конкурс проведен. Но мы все прекрасно понимаем, что три дня конкурс не может продолжаться. Создается впечатление, что это была искусственно созданная процедура для того, чтобы просто завести своих людей", – объяснил эксперт.

      "Он заранее знал, что выиграет этот конкурс"

      Нардеп от "Голоса" Устинова отметила, что следует обратить внимание на то, когда Бабиков написал заявление, что прекращает свою адвокатскую деятельность. Это произошло в день перед оглашением конкурса.

      Важно: Что известно об Ирине Венедиктову, которая возглавила ГБР

      "Если смотреть на документы, то там четко видно, что Бабиков, то есть адвокат Януковича, который сейчас стал заместителем председателя ГБР, написал заявление, что он прекращает свою адвокатскую деятельность 28 декабря. Объявление о проведении конкурса появилось на сайте ГБР 29 декабря, то есть на день позже, чем он сложил свои полномочия адвоката", – отметила нардеп.

      Я еще не видела адвокатов, которые бы все делали заранее, не будучи уверенными, что они будут занимать должность. Согласно закону об адвокатуре, он должен был это сделать в трехдневный срок после того, как он вступил бы на эту должность. То есть, если бы он был только что назначен, то у него было бы еще три дня, чтобы написать заявление, что он больше не является адвокатом,
      – подчеркнула Устинова.

      И добавила: он заранее знал, что выиграет этот конкурс, и поэтому 28 числа написал заявление о том, что хочет сложить свои полномочия адвоката.

      "Как только эта информация начала появляться, ГБР вышло с очередным заявлением, что конкурс был объявлен 28 декабря. Но, госпожа Венедиктова забывает о том, что все документы сейчас хранятся в электронном виде и их все можно поднять. Я сегодня опубликовала документы, что на самом деле приказ был обнародован 29 декабря. Днем позже, чем господин Бабиков отказался от своей адвокатской деятельности", – рассказала Устинова.

      Видео интервью с Семенюком и Устиновой:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Государственное бюро расследований Виктор Янукович Ирина Венедиктова
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