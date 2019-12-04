Адвокат Небесной Сотни Закревская прекратила голодовку

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская прекратила голодовку, которая продолжалась тринадцать дней. Такое решение она приняла после того, как накануне Верховная Рада проголосовала за законопроект, который позволит продолжить расследование дел Майдана и перезапустить ГБР.

Принятие поправки к закону является победой, но следствия все еще нет, написала в фейсбуке Евгения Закревская.

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Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами,

– отметила адвокат.

По ее словам, как только исчезает внимание общества – исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс. Дела Майдана являются ответственностью каждого украинца, а не только власти.

Что известно о поправках к закону?Позволят специалистам, которые расследовали дела убийств во время протестов на Майдане, продолжить работу, а не начинать ее сначала новым следователям ГБР. Другие поправки предусматривают досрочное прекращение полномочий директора Госбюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Какие дальнейшие шаги планирует требовать и контролировать Закревская

Подписание президентом принятого законопроекта (от двух дней до двух недель – зависит от приоритетности).

Указ президента об утверждении новой структуры ГБР, с созданным новым управлением по делам Майдана, назначение и.о. директора ГБР.

Утверждение штатного расписания нового управления по делам Майдана. Его численность должна быть именно 100 человек, на которые увеличили штат ГБР принятым законом.

Перевод следователей и прокуроров – ГПУ, ГБР – до 1 января 2020 года.

Объявление конкурса на другие вакантные должности в управлении по делам Майдана.

Что известно о голодовке адвоката

Закревская пошла на такой шаг из-за остановки расследования преступлений Майдана. Голодание она начала 21 ноября, заявив, что не будет есть до того момента, пока нардепы не примут поправку, которая предусматривает создание совместного управления по расследованию дел Майдана. 3 декабря парламент проголосовал за соответствующую поправку.

Адвокат голодала 13 дней, за это время сбросила 6,5 кг. К ее инициативе присоединились десятки активистов по всей Украине. В фейсбуке начали проект Истории Майдана и шлешмоб #не_злий_справи_майдану в поддержку действий адвоката.

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Что известно о деле Майдана