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      Адвокат Небесной Сотни Закревская прекратила голодовку

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      Евгения Закревская прекратила голодовку / Фейсбук Евгении Закревскойї

      Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская прекратила голодовку, которая продолжалась тринадцать дней. Такое решение она приняла после того, как накануне Верховная Рада проголосовала за законопроект, который позволит продолжить расследование дел Майдана и перезапустить ГБР.

      Принятие поправки к закону является победой, но следствия все еще нет, написала в фейсбуке Евгения Закревская.

      Важно! Рада приняла поправки в закон о ГБР: это поможет уволить Трубу и разморозит дела Майдана

      Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами,
      – отметила адвокат.

      По ее словам, как только исчезает внимание общества – исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс. Дела Майдана являются ответственностью каждого украинца, а не только власти.

      Что известно о поправках к закону?Позволят специалистам, которые расследовали дела убийств во время протестов на Майдане, продолжить работу, а не начинать ее сначала новым следователям ГБР. Другие поправки предусматривают досрочное прекращение полномочий директора Госбюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

      Какие дальнейшие шаги планирует требовать и контролировать Закревская

      • Подписание президентом принятого законопроекта (от двух дней до двух недель – зависит от приоритетности).
      • Указ президента об утверждении новой структуры ГБР, с созданным новым управлением по делам Майдана, назначение и.о. директора ГБР.
      • Утверждение штатного расписания нового управления по делам Майдана. Его численность должна быть именно 100 человек, на которые увеличили штат ГБР принятым законом.
      • Перевод следователей и прокуроров – ГПУ, ГБР – до 1 января 2020 года.
      • Объявление конкурса на другие вакантные должности в управлении по делам Майдана.

      Что известно о голодовке адвоката

      • Закревская пошла на такой шаг из-за остановки расследования преступлений Майдана. Голодание она начала 21 ноября, заявив, что не будет есть до того момента, пока нардепы не примут поправку, которая предусматривает создание совместного управления по расследованию дел Майдана. 3 декабря парламент проголосовал за соответствующую поправку.
      • Адвокат голодала 13 дней, за это время сбросила 6,5 кг. К ее инициативе присоединились десятки активистов по всей Украине. В фейсбуке начали проект Истории Майдана и шлешмоб #не_злий_справи_майдану в поддержку действий адвоката.

      Читайте также: Адвокат Закревская рассказала, как в "Слуге народа" отреагировали на ее голодовку

      Что известно о деле Майдана

      • Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, объединенные в одном большом "Деле Майдана". В нем есть 89 уголовных производств. Расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
      • Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.
      • Организаторам, исполнителям, а также среднему звену было сообщено о подозрении. Там фигурируют фамилии таких экс-чиновников: президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его экс-заместителей, экс-генпрокурора Виктора Пшонки.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Небесная Сотня Верховная Рада Революция достоинства Законодательство Государственное бюро расследований
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