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      Адвокатка Небесної Сотні Закревська припинила голодування

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      Євгенія Закревська припинила голодування / Фейсбук Євгенії Закревської

      Адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська припинила голодування, яке тривало тринадцять днів. Таке рішення вона прийняла після того, як напередодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, що дозволить продовжити розслідування справ Майдану та перезапустить ДБР.

      Прийняття поправки до закону є перемогою, але слідства все ще немає, написала у фейсбуці Євгенія Закревська.

      Важливо! Рада прийняла правки до закону про ДБР: це допоможе звільнити Трубу і розморозить справи Майдану

      Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій по відновленню слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами,
      – зазначила адвокатка.

      За її словами, як тільки зникає увага суспільства – зникає пріоритет для влади, і починається колапс. Справи Майдану є відповідальністю кожного українця, а не лише влади.

      Що відомо про поправки до закону? Дозволять фахівцям, які розслідували справи вбивств під час протестів на Майдані, продовжити роботу, а не починати її спочатку новим слідчим ДБР. Інші правки передбачають дострокове припинення повноважень директора Держбюро розслідувань Романа Труби та його заступників.

      Які подальші кроки планує вимагати та контролювати Закревська

      • Підписання президентом прийнятого законопроєкту (від двох днів до двох тижнів – залежить від пріоритетності).
      • Указ президента про затвердження нової структури ДБР, зі створеним новим управління у справах Майдану, призначення в.о. директора ДБР.
      • Затвердження штатного розкладу нового управління у справах Майдану. Його чисельність має бути саме 100 осіб, на які збільшили штат ДБР прийнятим законом.
      • Переведення слідчих і прокурорів – ГПУ, ДБР – до 1 січня 2020 року.
      • Оголошення конкурсу на інші вакантні посади в управлінні у справах Майдану.

      Що відомо про голодування адвокатки

      • Закревська пішла на такий крок через зупинку розслідування злочинів Майдану. Голодування вона розпочала 21 листопада, заявивши, що не їстиме до того моменту, поки нардепи не схвалять поправку, яка передбачає створення спільного управління з розслідування справ Майдану. 3 грудня парламент проголосував за відповідну поправку.
      • Адвокатка голодувала 13 днів, за цей час скинула 6,5 кілограмів. До її ініціативи приєдналися десятки активістів по всій Україні. У фейсбуці започаткували проєкт Історії Майдану та шлешмоб #не_злий_справи_майдану на підтримку дій адвокатки.

      Читайте також: Адвокатка Закревська розповіла, як у "Слузі народу" відреагували на її голодування

      Що відомо про справу Майдану

      • Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, об’єднані в одній великій "Справі Майдану". У ній є 89 кримінальних проваджень. Розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).
      • Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.
      • Організаторам, виконавцям, а також середній ланці було повідомлено про підозру. Там фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Державне бюро розслідувань Законодавство Революція Гідності Верховна Рада Небесна Сотня
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