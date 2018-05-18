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Адвокат Савченко не исключает, что она согласится на помощь от Медведчука

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Савченко может согласиться на помощь от Медведчука
Савченко может согласиться на помощь от Медведчука / Фото из открытых сетей

Новый адвокат Надежды Савченко Александр Шадрин не исключает помощи со стороны Виктора Медведчука, варианты предоставления которой будут рассматриваться "в зависимости от обстоятельств". Впрочем, юрист добавляет, что с ним лично Медведчук не связывался, и, наконец, "принимать такую помощь или нет, напрямую будет решать сама Надежда".

Об этом юрист заявил в интервью изданию "Главком", говорится в статье Натальи Лебедь для сайта "24".

Читайте также: Савченко подготовила ответ на продление своего ареста

Напомним, что во время судебного заседания, которое имело целью продлить для Савченко содержание под стражей или другую меру пресечения, депутат лишилась своих защитников.

11 мая, в день ее рождения, стало известно, что от сотрудничества с Савченко отказались ее адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай. "Это связано с постоянными попытками ее сестры Веры вмешиваться в нашу работу, с давлением на нас и некорректным поведением с ее стороны", – рассказал Олег.

В то же время Надежда Савченко написала отказ от всех адвокатов, включая Александра Шадрина. 14 мая она подтвердила этот отказ, и попросила государство предоставить ей бесплатного защитника.

Подробнее читайте в публикации: Письмо Путину и взятие на поруки: как Савченко оставили за решеткой

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Задержание Савченко Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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