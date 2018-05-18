Письмо Путину и взятие на поруки: как Савченко оставили за решеткой

"Сегодня день мамы, я уверена, что Надежда будет в будущем очень хорошей мамой, и вы увидите в ней совсем другого человека!" – писала 13 мая скандально известная Ирма Крат.

Крат, которая позиционирует себя правозащитником, предложила следующее: "Давайте мы, весь украинский народ, возьмем ее на поруки! Просто в комментариях каждый напишите мне: "Я готов взять Надежду Савченко на поруки!".

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Вопрос о взятии Савченко на поруки возник не случайно: 20 мая подходит к концу тот срок, на который нардеп была арестована. Напомним, что 22 марта Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. В тот же день ее задержала СБУ. На следующий день – 23 марта – Савченко объявила голодовку, которую, по ее словам и свидетельству сестры, она не прекращает до сих пор. Тогда же суд постановил держать ее под стражей без права внесения залога.

А 14 мая, то есть в понедельник, Шевченковский суд Киева вернулся к вопросу Савченко. Однако избрать новую меру пресечения бывшей летчице так и не смог. Так как героиня процесса, которую обвиняют в терроризме и попытке захвата государственной власти, отказалась от всех своих адвокатов, а назначенный государством защитник нуждается во времени на изучение дела, поэтому суд продолжился во вторник. Мы вспоминаем ключевые моменты расследования.

Голодовка

Как утверждает Вера Савченко, ее сестра похудела на 17 кг. "Надежда 68 кг сейчас. Она была 85, сейчас 68. Она активно употребляет витамины и некоторые другие препараты, например, коралловый кальций в таблетках, поскольку ей сделали операцию на зубах. А принимать антибиотики без витаминов нельзя", – говорит Вера.



Сестра Савченко говорит, что Надежда похудела на 17 кг

Сама же Савченко утверждает, что прекращать голодовку не собирается. "Нет, не буду. Нет смысла. В тюрьме ничего не вкусно". Депутат также признается, что в камере мастерит оригами, пишет, читает, скучает за свободой:

За жизнью на воле всегда скучаешь. За депутатской работой скучаю меньше всего, но это все равно остается моей работой,

– передает АСН.

Между тем новый адвокат Надежды, Александр Шадрин, заявляет, что приложит усилия, чтобы уговорить клиентку вернуться к нормальному питанию. "По ее виду не могу сказать, что голодовка является неискренней. В СМИ я раньше видел сообщения о том, что есть даже определенные осложнения для здоровья в связи с этим голоданием. Это все достаточно серьезно. У одного из моих предыдущих клиентов была язва желудка, и у него произошло осложнение, человек захлебнулся кровью. Несмотря на то, что Надежда довольно часто прибегает к вот такому средству протеста, вызывает беспокойство ее состояние здоровья. В случае информации о существенном его ухудшении, будем, конечно, реагировать", – говорит защитник.

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Защита

Кстати, об адвокатах. Отношения с ними у подсудимой в настоящее время не складываются. 11 мая, в день ее рождения, стало известно, что от сотрудничества с Савченко отказались ее адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

Это связано с постоянными попытками ее сестры Веры вмешиваться в нашу работу, с давлением на нас и некорректным поведением с ее стороны,

– рассказал Олег Соловей, передает Би-Би-Си.

В то же время Надежда Савченко написала отказ от всех адвокатов, включая Александра Шадрина. 14 мая она подтвердила этот отказ, и попросила государство предоставить ей бесплатного защитника.

Правда, в интервью изданию "Главком" Шадрин заявляет, что является "защитником Надежды, заключил договор с Верой Савченко в интересах Надежды". Интересный штрих: он не исключает помощи со стороны Виктора Медведчука, варианты предоставления которой будут рассматриваться "в зависимости от обстоятельств". Впрочем, адвокат добавляет, что с ним лично Медведчук не связывался, и, наконец, "принимать такую помощь или нет, будет решать непосредственно сама Надежда".



Новый адвокат Савченко Александр Шадрин (на фото справа) защищает также Нелю Штепу

Тем временем еще одна новая защитница Надежды Савченко – Юлия Ткач – информирует о том, что депутата готовы взять на поруки 11 человек. Среди желающих, в частности, – народный депутат Украины Сергей Мельничук.

Я голосовал за разрешение на снятие неприкосновенности, чтобы дело расследовали. Но за этот срок, что Надежда находится за решеткой, я не увидел, чтобы добавился ни один террорист, я не увидел ни одного доказательства, что Надежда организовывала с кем-то сговор,

– объясняет нардеп свое решение.

Сюжет с Рубаном

И все-таки СБУ продолжает придерживаться ранее выдвинутых обвинений. Так, напомним, глава Службы безопасности Василий Грицак заявлял, что Надежда Савченко и Владимир Рубан искали сообщников для выполнения терактов и свержения власти среди украинских военных, но они сообщили об этом СБУ и в дальнейшем сотрудничали с этим ведомством.

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А заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко сообщает о том, что боевики из группировки "ДНР" требуют внести в списки на обмен пленными и "удерживаемыми лицами" имя фигуранта дела Савченко, главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана. По мнению Геращенко, эта позиция лишь усложнит процесс обмена.

Это правда. Несколько недель назад боевики включили в свои хотелки и такое... Мол, Владимир попросил боевиков освободить его, и они требуют от "хунты" "отдать "офицера". Все это выглядит очень странно. И осложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят... P. S. Тем, кто пишет, что, мол, за этого человека можно много кого забрать, должна заметить: боевики оценивают его не так высоко, и готовы забрать разве что в формате 1-1, что недопустимо,

– написала Геращенко на своей странице в сети Фейсбук.

Сама Савченко отреагировала на это следующим образом: "Вы видите, что процесс обмена "стоит" с тех пор, как СБУ начала охотиться за волонтерами, в частности за "Офицерским корпусом Владимира Рубана, которые помогали с обменом и имели контакты с той стороной, а это является необходимым для переговорщика... Я считаю, что это какая-то злая шутка судьбы, что человек, который занимался обменами, который сам был в плену, сейчас стоит в списке на обмен. Но, по моему мнению, это один из элементов, который может разблокировать процесс обмена. Я буду этому очень рада. Владимир Рубан – украинец, он хотел бы жить у себя дома, со своей семьей. Но если будет такая потребность, если за него отдадут украинских спецназовцев, танкистов, тех, кого мы не можем освободить уже четыре года – это будет хорошо", – сказала Савченко, передает Радио Свобода.



Другой фигурант дела Савченко Владимир Рубан. Депутат считает, что обмен его на пленных украинцев является "делом хорошим"

Издание также предоставляет слово политологу Александру Палию, который уверен, что, поддерживая идею с обменом Рубана, Савченко выдает себя с головой.

Савченко уже многократно призналась в том, что планировала преступление. А ее подельник Владимир Рубан уже внесен в списки на обмен со стороны российских оккупантов, следовательно, те признали его своим. Почему Кремль до сих пор не признает своей Савченко? Потому что вся ее пиар-стратегия, которую выстраивали последние три года, в таком случае полностью нивелируется,

– говорит Палий.

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Письмо Путину

Так внесут ли Савченко в список кандидатов на обмен? Конечно, такой сценарий выглядит фантастическим. А впрочем, Надежда готова и к нему. Она даже обсуждает подобный поворот с... Путиным.

Что касается меня – не думаю, что являюсь кандидатом на обмен. Но в принципе я обратилась к Путину с тем, чтобы в конечном итоге разблокировать процесс обмена. И надеюсь, что в минском процессе, который уже как застоявшаяся вода в бочке, в конце концов придут к какому-то решению. Знаете, меня выпускали из России. Поэтому, если предложат обмен, то явно не на оккупированной территории. Как вы думаете, соглашусь ли я отсиживать 22 года в России? А соглашусь ли на пожизненное заключение в Украине? Что там, что там – тюрьма. Но Украина – это родная земля. Хотя тяжело, когда тебя пытает свой, а не чужой,

– делает вывод Савченко.

Кроме уведомления о письме президенту РФ, Надежда Савченко заявила также о том, что ее родных преследуют. Фигурантка процесса отметила, что свидетели по делу запугивают ее родных и помощников. Савченко сказала, что она – наоборот – "защищает свидетелей", что она "не выдала ни одно имя и фамилию и не сказала всю правду". "Я всячески пытаюсь защитить людей, которые были привлечены Службой безопасности к делу. Между тем свидетели угрожают физической расправой, провоцируют на преступление моих помощников, мою сестру, запугивают людей, которые меня поддерживают", – заявила Савченко по завершении судебного заседания. Она добавила, что люди, о которых идет речь, "обладают всеми навыками, чтобы привести свои угрозы в действие".

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А тем временем все, что происходит вокруг Савченко, не может не радовать российские медиа. Российский канал RT передает, что "в МИД России удивились отсутствию реакции Запада". Официальный представитель министерства Мария Захарова даже напомнила коллегам о хэштеге #freesavchenko, который был популярен некоторое время несколько лет назад. По мнению постпреда России в ОБСЕ Александра Лукашевича, молчание в ответ на заключение Савченко говорит о двойных стандартах и лицемерии.

"Савченко использовали как медийный таран против российского государства. Когда она освободилась, Порошенко, Тимошенко и другие использовали это для собственного пиара и рекламы", – говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. С ним согласен политолог Леонид Крутаков. В беседе с RT он отметил, что Савченко, сидя в российской тюрьме, символизировала "борьбу с режимом". По его мнению, нынешняя Савченко уже не вписывается ни в интересы США, ни в интересы "цивилизованного мира" – тех, кто обычно заступается за права человека, говорится в публикации на сайте RT.



Было и прошло: многотысячные митинги в свою поддержку Савченко больше не собирает

И в качестве постскриптума

Пускай там как, но Надежда Савченко не теряет бодрости духа. Хоть за работой в парламенте депутат скучает меньше всего, она потребовала, чтобы ее транспортировали в помещение Верховной Рады.

Обеспечьте мне работу. Есть закон о Верховной Раде. Там есть распорядок дня народного депутата. Изучите его, прокуроры. Устройте мне каждое утро доставку из СИЗО в ВР. Нельзя конвой под купол – хорошо, стойте ждите, пока я закончу работу. Устройте мне доставку в комитеты (...). А тогда отвозите меня обратно в СИЗО. Потому что для чего они меня выбирали, чтобы я 2 года отсидела в России и еще сидела здесь?

– спросила Савченко.

Но, к сожалению, на предложение Надежды никто не откликнулся. В Раду ее возить очевидно не станут, и самостоятельно она туда не попадет тоже. Потому что 15 мая Шевченковский суд продлил содержание под стражей для народного депутата Савченко. Теперь – до 13 июля 2018 года. А в ходатайстве адвоката о взятии на поруки Фемида отказала. Впрочем, еще есть время на обжалование этого постановления.

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